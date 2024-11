L'altra metà di Giove, il romanzo di Rossini-Lupi

Lupieditore è orgogliosa di annunciare l’uscita di “L’altra metà di Giove”, un nuovo libro scritto da Mariateresa Rossini e Jacopo Lupi. Questo romanzo racconta una storia profonda che esplora le complessità della psiche umana e il viaggio personale di un giovane, Giove, alle prese con la propria battaglia interiore per liberarsi dal peso del passato.

Giove è un giovane universitario che conduce una vita apparentemente normale, ma un evento misterioso lo costringe a confrontarsi con i lati più oscuri della sua esistenza.

“L’altra metà di Giove” esplora con delicatezza e profondità il tema delle Costellazioni Familiari, mettendo in luce come i legami nascosti nel passato possano condizionare profondamente le nostre vite quotidiane. Attraverso la lotta di Giove con le proprie ombre, il lettore viene coinvolto in una riflessione profonda su come il passato possa influenzare il presente, e su come sia possibile spezzare le catene emotive che ci legano.

Il romanzo offre una riflessione sulla guarigione emotiva e il processo di rinascita che si verifica quando ci si libera dalle catene del passato, affrontando temi universali come l’amore, la redenzione e il percorso verso la libertà emotiva.

Gli autori, Mariateresa Rossini e Jacopo Lupi, portano con sé un bagaglio di esperienze e competenze uniche.