L'Europa Vira a Destra. Meloni: questa Notte è ancora più bella di due anni fa (Video)

Giorgia Meloni e la vittoria nelle Elezioni Europee: un nuovo capitolo per l'Italia

ROMA – In una notte carica di emozioni e significato, Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, ha tenuto un discorso che segna un momento cruciale per il panorama politico italiano. A quasi due anni dall'inizio del suo governo, Meloni ha parlato con orgoglio e gratitudine ai suoi sostenitori dopo i risultati delle elezioni europee, mettendo in luce sia il successo del suo partito sia le sfide affrontate e superate.

Meloni ha aperto il suo intervento ricordando la notte di due anni fa, quando la speranza era l'unica certezza. Quella speranza, ha detto, si è trasformata in una vittoria concreta. Ha rivolto un saluto speciale a tutti coloro che hanno creduto in Fratelli d'Italia fin dall'inizio e a coloro che continuano a sostenerli nonostante le difficoltà. "Dopo quasi due anni di governo nelle peggiori circostanze possibili, la fiducia dei nostri sostenitori è stata confermata," ha dichiarato.

La leader ha sottolineato le difficili decisioni prese durante il suo mandato, scelte fatte non per il guadagno elettorale immediato, ma per il bene del paese. Ha parlato della necessità di dire la verità e di fare ciò che era giusto per l'Italia, piuttosto che per il partito o per l'immagine pubblica. Questo approccio, ha detto, è stato compreso e apprezzato dagli italiani, il che rappresenta un valore straordinario per lei e per il suo team.

Meloni ha espresso il suo orgoglio non solo per i risultati di Fratelli d'Italia, ma anche per quelli di Forza Italia e della Lega. Ha evidenziato l'importanza della crescita della coalizione di centrodestra, un segnale chiaro che gli italiani vogliono che continuino con maggiore determinazione. "Questo successo è significativo, specialmente mentre ci presentiamo con un governo forte al G7 in Europa – una novità per la nostra nazione," ha affermato.

Un punto cruciale del discorso è stato il ritorno a un sistema politico bipolare in Italia, che Meloni considera una buona notizia. Un sistema bipolare, ha spiegato, offre visioni chiare e distinte del mondo, permettendo ai cittadini di scegliere da che parte stare in modo deciso. "Oggi, i cittadini hanno scelto la nostra parte, e dobbiamo onorare l'essenza di questo messaggio," ha detto.

La leader ha concluso il suo discorso ringraziando tutti gli italiani per aver compreso gli sforzi del suo governo e promettendo di trasformare il loro sostegno in energia per affrontare i prossimi mesi, pieni di lavoro. "Gli eventi di oggi sono davvero commoventi," ha dichiarato, rivolgendo un ringraziamento speciale a tutti coloro che hanno colto il messaggio del suo partito.

Il discorso di Giorgia Meloni è stato non solo una celebrazione del successo elettorale, ma anche un richiamo all'unità e alla determinazione per il futuro. La sua leadership si presenta più forte che mai, pronta ad affrontare le sfide future con rinnovato vigore e con la chiara visione di un'Italia che si distingue in Europa e nel mondo.

Risultati Elezioni Europee

- FdI Primo Partito: Fratelli d'Italia si conferma il primo partito italiano con il 28,91%, superando i risultati delle precedenti elezioni politiche (6,46% nel 2019).

- PD al Secondo Posto: Il Partito Democratico (PD) ottiene il 24,05%, in leggero aumento rispetto al 22,69% del 2019.

- M5S in Calo: Il Movimento 5 Stelle (M5S) scende al 9,87%, rispetto al 17,07% del 2019.

- Forza Italia Sorpassa la Lega: Forza Italia con il 9,7% supera la Lega che ottiene solo il 9,18%, una forte diminuzione dal 34,33% del 2019.

- AVS Sopra la Soglia di Sbarramento: L'Alleanza Verdi e Sinistra (AVS) riesce a superare la soglia di sbarramento.

Scenario Europeo

- Germania: L'ultradestra di Afd supera il partito di Scholz.

- Austria: Il partito di estrema destra Fpo è in testa.

- Francia: Il partito di Le Pen trionfa, portando Macron a indire nuove elezioni.