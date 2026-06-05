L'IIS "Costanzo" mette in mostra eccellenze e rarità nel campo agricolo, enogastronomico e artigianale calabrese

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Una festa dell’agricoltura, con eccellenze uniche di stagione e coltivazioni rare e tradizionali, dell’artigianato tipico del territorio, ma anche una mostra avicola con esemplari di razze rare e autoctone. Tutto in un week end di straordinaria valenza e importanza la “Mostra Mercato – Le Eccellenze Calabresi”.

Scenario di questa interessante iniziativa, l’azienda agraria I.P.S. dell’Istituto d’Istruzione Superiore “L. Costanzo” in località Scaglioni a Soveria Mannelli, dove si svolgeranno le varie attività previste.

L’apertura della due giorni, prevista per sabato sei giugno a partire dalle 10:30, sarà riservata ad un incontro-dibattito con autorità del settore come il direttore del G.A.L. dei due Mari, Mariantonietta Sacco, il direttore provinciale di Coldiretti, Pietro Bozzo e Angela Luigia Iuliano esperta nella lavorazione della ginestra; per quanto riguarda la parte politica, il vicepresidente della Giunta regionale, Filippo Mancuso e il presidente della Provincia di Catanzaro, Amedeo Mormile, preceduti dal saluto della dirigente del Costanzo, Maria Francesca Amendola e dal sindaco di Soveria, Michele Chiodo.

L’ex preside dell’Istituto, invece, Prof. Mario Antonio Gallo, farà un excursus storico sull’agricoltura, da quella tradizionale, a quella 4.0 praticata oggi.

Tanti gli stand presenti, tra i quali, ricordiamo Pipe Grenci, azienda storica che realizza pipe artigianali, con sede a Brognaturo in provincia di Vibo Valentia e che ne produsse un esemplare anche per due tra i più celebri appassionati, ovvero il Presidente della Repubblica, Sandro Pertini e il CT della Nazionale di Calcio Campione del Mondo ’82, Enzo Bearzot e il Panificio San Luigi dello chef panificatore Antonio Milordo di Acri, decretato miglior pane d’Italia al campionato italiano organizzato dalla FIPGC Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria.

Nell’arco delle due giornate non mancheranno momenti di divertimento e spettacolo come quelli offerti dagli Sbandieratori di Bisignano e il concerto di musica popolare offerto dal quotato gruppo Felici&Conflenti.

Appuntamento, dunque, sabato 6 giugno dalle 10:30 alle 22 e domenica 7, dalle 9 alle 18.