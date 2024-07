La favola del Catanzaro: dalla D ai playoff di Serie B

Il Catanzaro è stato senza dubbio tra le sorprese più grandi della Serie B appena conclusa. La formazione guidata da mister Vincenzo Vivarini ha chiuso l’annata al quinto con 60 punti: lo score finale vede ben 17 vittorie, 9 pareggi e 12 sconfitte. I giallorossi hanno terminato l’annata davanti a compagini ben più avanti rispetto ai pronostici iniziati, quelli stilati dagli addetti ai lavori secondo un comparatore quote online e incrociando i dati statistici. I calabresi sono passati dal ruolo di neopromossa a quello di candidata al terzo slot per salire in Serie A, chiudendo davanti a compagini ben più solide (almeno sulla carta) come Palermo, Sampdoria e Brescia. La favola si è poi interrotta sul momento più bello, nelle semifinali playoff. Nella gara d’andata in Calabria, i padroni di casa sono riusciti a terminare con il punteggio di 2 a 2 contro la Cremonese, tenendo aperta la porta per la finale. I grigiorossi però avevano a disposizione due risultati su tre nel ritorno allo stadio Zini, oltre che una rosa qualitativamente migliore, chiudendo l’incontro sul 4 a 1 finale.

La stagione 2023/2024 è iniziata ottimamente, con tre vittorie nelle prime tre uscite stagionali, ma la squadra giallorossa è uscita ridimensionata dalla sfida con il Parma, persa per 5 a 0. In seguito ci sono stati molti alti e bassi, ma comprensibili trattandosi di una neopromossa. Non sono mancate vittorie di prestigio come il 2 a 1 contro la Sampdoria nello stadio Luigi Ferraris di Genova, lo stesso risultato è arrivato anche contro il Palermo, sempre in trasferta (al Renzo Barbera). Cruciali in ottica classifica anche i successi contro il Parma (nel girone di ritorno) e il Venezia, oltre che il pareggio con la Cremonese, affrontata il 20 aprile, ancora nel corso della regular season.

Nonostante un epilogo che lascia l’amaro in bocca, la stagione del Catanzaro è stata senza dubbio eccezionale. L’artefice principale è stato Vivarini, autore della promozione dalla Serie C e prima ancora dalla D. Tra i giocatori più importanti in rosa, ha brillato senza dubbio Pietro Iemmello, autore di ben 15 reti in campionato, seguito a ruota da Tommaso Biasci, anch’egli in doppia cifra (10 centri). Certamente da menzionare è anche Jari Vandeputte, ala belga capace di sfornare ben 14 assist in stagione, oltre che 9 reti, su 36 presenze stagionali.

Ad una rosa di livello si aggiunge il ruolo cruciale di Vivarini, perfetto direttore d’orchestra della macchina calabrese. Il tecnico vanta una media punti molto elevata, 1,96 a partita, ed è legato almeno per un altro anno alla panchina giallorossa. Mezza Serie B, e non solo, ha però acceso i fari su di lui e non è detto che lui rifiuti, anzi. Tra chi si mostra più interessato si trova il Venezia, in procinto di separarsi dal tecnico Paolo Vanoli, mister del Venezia e dato sempre più vicino alla panchina del Torino. Anche il Cagliari appare interessata, con i sardi che si stanno guardando intorno in vista del sostituito di Claudio Ranieri, che ha deciso per l’addio al calcio dopo aver raggiunto la salvezza con i rossoblu. Quel che è certo è il Catanzaro dovrà sciogliere questo noto il prima possibile, per dare avvio a quelle che possono essere le mosse in chiave calciomercato. Destinato all’addio appare anche Giuseppe Magalini, direttore sportivo accostato con insistenza sempre maggiore al Bari.