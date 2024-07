La modella catanzarese Ludovica Cosenza ha sfilato al Fashionshow della moda di Bergamo

La modella Ludovica Cosenza ha partecipato al Fashionshow della moda di Bergamo. La modella catanzarese, studentessa del Liceo linguistico “Enrico Fermi” di Catanzaro, dopo aver partecipato a diversi concorsi di bellezza e relative finali per contendersi titoli nazionali, grazie al proprio agente Andrea Giannetta, ha iniziato a calcare palcoscenici diversi andando in giro per l’Italia. Ludovica Cosenza, oltre ad aver sfilato nel mese di aprile scorso al Gran Galà della moda di Palermo per diversi stilisti nazionali, il 9 giugno scorso è stata ospite nella città di Bergamo per sfilare al Fashionshow, organizzato dalla top model Olga Bianchi. Numerosi i presenti tra pubblico e stilisti, tra questi diversi quelli emergenti di caratura nazionale ed europea.

Il bellissimo e particolare abito da sposa indossato da Ludovica è stato creato dall’atelier Daniela Calvi di Varese.

La passione di Ludovica per la moda ed il mondo dello spettacolo l’ha portata ad andare sempre avanti con tenacia e professionalità, studiando e migliorandosi sempre per realizzare i propri sogni. A questo punto Ludovica Cosenza è pronta ad affrontare nuove sfilate in tutta Italia, portando in alto il nome della Calabria e della sua Catanzaro.