La New Generation Racing si eleva alla Nissena e a Vallelunga

Un doppio appuntamento dal buon sapore, quello che ha visto impegnata la scuderia Catanzarese New Generation Racing con la Coppa Nissena e il Trofeo Predator a Vallelunga.

Alla 69^ Coppa Nissena, che era valida per il CIVM Sud e per il Campionato Italiano Bicilindriche Salita, la NGR si è presentata al via con una punta. Il pilota siciliano Alessandro Cappello, si è ben distinto sul veloce percorso di Caltanissetta e lo stesso ha trionfato. A bordo della sua Peugeot 106 di classe 1.4 ha trovato quindi la vittoria in entrambe le gare disputate, conquistando il gruppo RS-S Plus. Una bella soddisfazione quindi per Cappello che ha saputo ben concretizzare il tutto, scacciando via le sfortune delle gare precedenti, dove inizialmente aveva piazzato buoni tempi per poi essere colpito dalla sfortuna.

Cappello nel post gara: "Finalmente mi godo questa bella vittoria, un po' a sorpresa forse, perché era la prima volta che venivo alla Nissena. Siamo andati abbastanza forte e di questo sono molto contento perché abbiamo scacciato via la sfortuna delle precedenti gare dove prima avevamo dominato, per poi subire situazioni poco positive. Ringrazio LRM Motors con i Fratelli Petriglieri per il lavoro sul motore e Guzzetta per quanto riguarda l'assetto, perché ho trovato come al solito tutto impeccabile."

A Vallelunga invece, chi ha rappresentato i colori della scuderia è stato il giovane Antonino Piria che era al via nel Trofeo Predator. Nonostante le difficili qualifiche e con le due gare che lo vedevano partire a metà schieramento, lo stesso ha prima fatto bene in gara 1 guadagnando qualche posizione, per poi vincere la propria classe in gara 2, prendendosi anche un ottavo posto assoluto. Una prestazione quella del giovane figlio d'arte, che dà valore al talento dello stesso pilota e che dà continuità ai buoni risultati raggiunti fino ad ora.

Ufficio Stampa New Generation Racing