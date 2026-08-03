La Notte Azzurra, cala il sipario sulla kermesse di Montauro. Migliaia di presenze sul lungomare

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Si è conclusa la 5 ‘ edizione de “La Notte Azzurra”, la kermesse che per tre serate, dal 31 luglio al 2 agosto, ha animato il lungomare di Montauro, richiamando migliaia di persone e confermando l’interesse del pubblico per un format che unisce spettacolo, musica e proposta gastronomica.

Nel corso della manifestazione il palco è stato il fulcro dell’intrattenimento, con un programma che ha alternato cabaret, musica dal vivo e momenti di spettacolo, mentre nell’area food sono state proposte numerose specialità a base di pesce, con il pesce azzurro protagonista delle degustazioni, insieme ai sapori tradizionali calabresi.

La conduzione è stata affidata a Maria Teresa Rotundo nella serata inaugurale e a Tonino Trapasso nelle giornate di sabato e domenica.

Ad aprire il cartellone sono stati il comico Tonino Pironaci e la band I Migliori Anni. La seconda serata ha visto protagonista Piero Procopio, seguito dall’esibizione della Zuzo Dance. Il gran finale è stato affidato al duo comico Rino e Giulio e alla tribute band dei Pink Floyd, che ha chiuso la manifestazione con un concerto dedicato ai più grandi successi della storica formazione britannica.

Archiviata la tappa di Montauro, la kermesse proseguirà da venerdì 17 a domenica 19 agosto a Montepaone, in piazza San Francesco di Paola, e dal 21 al 23 agosto a Sellia Marina, in Piazzetta a Mare.