Sellia Marina, grande successo per Estate in Compagnia 2026: musica, sapori calabresi e una piazza gremita per la quarta edizione

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La manifestazione organizzata dall’Associazione I Ragazzi del Sole ha trasformato la piazza a mare di Sellia Marina in una grande festa tra spettacolo, gastronomia e partecipazione

La serata di sabato 1 agosto ha regalato emozioni e divertimento a Sellia Marina, dove l’Associazione I Ragazzi del Sole, con sede nella frazione di Calabricata, ha organizzato la quarta edizione di “Estate in Compagnia”, un appuntamento ormai atteso da residenti e visitatori che ogni anno richiama un pubblico sempre più numeroso.

L’evento, ospitato nella suggestiva piazza a mare, ha confermato il suo ruolo di protagonista dell’estate selliese, offrendo una serata all’insegna della musica dal vivo, della convivialità e delle eccellenze gastronomiche del territorio.

Rewind 90 Live conquista il pubblico di Sellia Marina

Protagonista della serata è stato lo spettacolo Rewind 90 Live, un coinvolgente viaggio musicale che ha ripercorso i più grandi successi dagli anni Novanta fino ai brani più amati di oggi.

Le note delle hit che hanno segnato diverse generazioni hanno trasformato la piazza in una vera e propria pista da ballo a cielo aperto. Famiglie, giovani e turisti hanno cantato e ballato insieme, creando un’atmosfera di festa che ha coinvolto l’intera comunità.

L’energia dello spettacolo, unita alla partecipazione del pubblico, ha contribuito a rendere la manifestazione uno degli appuntamenti più riusciti dell’estate sulla costa ionica calabrese.

Sapori della tradizione tra mare e monti

Accanto all’intrattenimento musicale, grande spazio è stato dedicato alla gastronomia calabrese, con uno stand ricco di specialità capaci di soddisfare tutti i gusti.

Tra le proposte più apprezzate:

Panino con salsiccia, patate e peperoni

Arancini

Frittelle di zucchine

Panino con pesce spada

Panino con il polpo

Frittelle di baccalà

Un’offerta enogastronomica che ha valorizzato i prodotti del territorio, unendo i sapori del mare e della montagna in un percorso culinario molto apprezzato dai presenti.

La soddisfazione dell’Associazione I Ragazzi del Sole

Al termine della manifestazione è stata espressa grande soddisfazione da parte del presidente Antonio Falese e di tutti i giovani volontari dell’Associazione I Ragazzi del Sole, che hanno visto premiato il lavoro organizzativo svolto nei mesi precedenti.

L’associazione ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento a tutte le persone che hanno preso parte all’iniziativa, contribuendo con la loro presenza al successo della serata.

Un ringraziamento particolare è stato inoltre rivolto agli sponsor, il cui sostegno ha permesso la realizzazione dell’evento, confermando l’importanza della collaborazione tra associazioni, imprese e territorio per promuovere momenti di aggregazione e valorizzazione della comunità.

Eventi come Estate in Compagnia valorizzano il territorio

Manifestazioni come Estate in Compagnia rappresentano un’importante occasione di promozione per Sellia Marina, favorendo la partecipazione della cittadinanza e offrendo ai visitatori un’esperienza che unisce musica, tradizione, cultura e gastronomia.

Il successo della quarta edizione conferma la crescita dell’iniziativa e lascia già spazio alle aspettative per il prossimo appuntamento, con l’obiettivo di continuare a rendere l’estate di Sellia Marina un punto di riferimento per il divertimento e la valorizzazione delle eccellenze locali.