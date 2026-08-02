Cerca

Cultura e Spettacolo Calabria Catanzaro

Sellia Marina, grande successo per Estate in Compagnia 2026: musica, sapori calabresi e una piazza gremita per la quarta edizione

Redazione
Condividi:
Sellia Marina, grande successo per Estate in Compagnia 2026: musica, sapori calabresi e una piazza gremita per la quarta edizione
Notizia in evidenza
Occhio alla notizia
Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale

La manifestazione organizzata dall’Associazione I Ragazzi del Sole ha trasformato la piazza a mare di Sellia Marina in una grande festa tra spettacolo, gastronomia e partecipazione

La serata di sabato 1 agosto ha regalato emozioni e divertimento a Sellia Marina, dove l’Associazione I Ragazzi del Sole, con sede nella frazione di Calabricata, ha organizzato la quarta edizione di “Estate in Compagnia”, un appuntamento ormai atteso da residenti e visitatori che ogni anno richiama un pubblico sempre più numeroso.

L’evento, ospitato nella suggestiva piazza a mare, ha confermato il suo ruolo di protagonista dell’estate selliese, offrendo una serata all’insegna della musica dal vivo, della convivialità e delle eccellenze gastronomiche del territorio.

Rewind 90 Live conquista il pubblico di Sellia Marina

Protagonista della serata è stato lo spettacolo Rewind 90 Live, un coinvolgente viaggio musicale che ha ripercorso i più grandi successi dagli anni Novanta fino ai brani più amati di oggi.

Le note delle hit che hanno segnato diverse generazioni hanno trasformato la piazza in una vera e propria pista da ballo a cielo aperto. Famiglie, giovani e turisti hanno cantato e ballato insieme, creando un’atmosfera di festa che ha coinvolto l’intera comunità.

L’energia dello spettacolo, unita alla partecipazione del pubblico, ha contribuito a rendere la manifestazione uno degli appuntamenti più riusciti dell’estate sulla costa ionica calabrese.

Sapori della tradizione tra mare e monti

Accanto all’intrattenimento musicale, grande spazio è stato dedicato alla gastronomia calabrese, con uno stand ricco di specialità capaci di soddisfare tutti i gusti.

Tra le proposte più apprezzate:

  • Panino con salsiccia, patate e peperoni
  • Arancini
  • Frittelle di zucchine
  • Panino con pesce spada
  • Panino con il polpo
  • Frittelle di baccalà

Un’offerta enogastronomica che ha valorizzato i prodotti del territorio, unendo i sapori del mare e della montagna in un percorso culinario molto apprezzato dai presenti.

La soddisfazione dell’Associazione I Ragazzi del Sole

Al termine della manifestazione è stata espressa grande soddisfazione da parte del presidente Antonio Falese e di tutti i giovani volontari dell’Associazione I Ragazzi del Sole, che hanno visto premiato il lavoro organizzativo svolto nei mesi precedenti.

L’associazione ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento a tutte le persone che hanno preso parte all’iniziativa, contribuendo con la loro presenza al successo della serata.

Un ringraziamento particolare è stato inoltre rivolto agli sponsor, il cui sostegno ha permesso la realizzazione dell’evento, confermando l’importanza della collaborazione tra associazioni, imprese e territorio per promuovere momenti di aggregazione e valorizzazione della comunità.

Eventi come Estate in Compagnia valorizzano il territorio

Manifestazioni come Estate in Compagnia rappresentano un’importante occasione di promozione per Sellia Marina, favorendo la partecipazione della cittadinanza e offrendo ai visitatori un’esperienza che unisce musica, tradizione, cultura e gastronomia.

Il successo della quarta edizione conferma la crescita dell’iniziativa e lascia già spazio alle aspettative per il prossimo appuntamento, con l’obiettivo di continuare a rendere l’estate di Sellia Marina un punto di riferimento per il divertimento e la valorizzazione delle eccellenze locali.


Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?

Iscriviti ai nostri canali ufficiali:

Riceverai in tempo reale tutti gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale
Argomenti:
estate-in-compagnia sellia-marina i-ragazzi-del-sole rewind-90-live gastronomia-calabrese

Scritto da Redazione

Leggi altri articoli

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale

Esplora la categoria Cultura e Spettacolo

Vedi tutti