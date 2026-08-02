Cercasi talenti a Grimaldi (CS) con lo show: Grimaldi's Got Talent

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Divertimento e sfide con sé stessi e con le proprie capacità. Tutto questo sarà Grimaldi’s got Talent.

Il 6 agosto, a partire dalle 21:30, il piccolo centro del Savuto cosentino sarà il palcoscenico perfetto per chi desidera misurarsi con il proprio talento, in varie discipline artistiche. Dal ballo, al canto, alla magia, alla recitazione, alle acrobazie e tanto altro ancora.

Tutto in una sera, tutto rigorosamente dal vivo e, come accade nella versione televisiva, tutto deciso dal “buzz” dei giudici e dagli appalusi del pubblico, che sanciranno, insindacabilmente, il vincitore o la vincitrice dello show.

Tre categorie di partecipanti: bambini, giovani e adulti. Premi per i migliori di ognuna di esse.

La manifestazione è organizzata dai ragazzi della locale Pro Loco e dall’Amministrazione comunale che, in questo mese di agosto, si sono spesi tantissimo per creare un clima più gioioso e vacanziero possibile e far godere appieno la stagione estiva a tutti i grimaldesi e a tutti gli emigrati che ogni anno ritornano in paese.

Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per divertirsi e assistere ad una serata alla ricerca di grandi talenti che sappiano stupire per la loro bravura nella specialità praticata e chissà, magari potrebbe essere ll’inizio di una brillante carriera.

Le iscrizioni sono completamente gratuite e resteranno aperte fino a un paio d’ore prima dello spettacolo.

Per info e iscrizioni, chiamare Francesca: 3927660870 e Giovanni: 3395053674.