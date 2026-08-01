Miss Italia Calabria ha incoronato Miss Miluna Calabria 2026

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È Sara Genova, di Corigliano-Rossano, Miss Miluna Calabria 2026. La giovane concorrente ha conquistato il titolo nella decima tappa di Miss Italia Calabria, ospitata dal Comune di Bovalino, in una serata che ha saputo unire spettacolo, moda, emozioni e valorizzazione del territorio. La manifestazione ha trasformato il cuore della cittadina della Locride in una raffinata passerella dedicata alla bellezza e alle eccellenze calabresi. Tra applausi, entusiasmo del pubblico e momenti di grande partecipazione, Sara Genova ha ricevuto la fascia che le permetterà di accedere alle prefinali nazionali di Miss Italia 2026, portando con sé il volto di una Calabria giovane, elegante e ricca di talento. La scelta di Bovalino come sede della prima finale regionale assume un significato particolare nel percorso di promozione del territorio. Affacciata sul Mar Ionio e immersa nello scenario suggestivo della Costa dei Gelsomini, la cittadina rappresenta una delle realtà più autentiche della Calabria. Bovalino, porta della Locride, custodisce un patrimonio ambientale e umano di grande valore: un luogo dove il fascino della costa si intreccia con la ricchezza dell’entroterra e con la maestosità dei paesaggi dell’Aspromonte, creando un equilibrio unico tra natura, storia, tradizioni e accoglienza.

Dodici anni di emozioni, di storie da raccontare e di sogni affidati al palcoscenico. Dodici anni in cui Miss Italia Calabria ha saputo evolversi da semplice selezione regionale del concorso di bellezza più longevo e amato d’Italia a un autentico viaggio attraverso l’identità e le eccellenze della regione. Un percorso costruito giorno dopo giorno da Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, esclusivisti regionali di Miss Italia e titolari della Carli Fashion Agency, che hanno scelto di legare il fascino della manifestazione alla valorizzazione dei territori, portando il concorso nei luoghi più suggestivi della Calabria. Borghi, piazze, coste e comunità diventano così protagonisti di un racconto che va oltre la competizione. Perché Miss Italia Calabria non è soltanto un concorso, ma un progetto capace di creare relazioni, accendere i riflettori sui territori e offrire alle giovani calabresi un’opportunità per mettersi in gioco, esprimere la propria personalità e inseguire i propri obiettivi. Dietro le luci della ribalta, la musica e gli applausi c’è il lavoro costante di una squadra che negli anni ha saputo costruire un appuntamento sempre più riconosciuto e partecipato, coinvolgendo amministrazioni, associazioni, partner e pubblico.

«Ringraziamo la patron Patrizia Mirigliani per la fiducia che continua a rinnovarci da ben dodici anni, insieme allo staff nazionale, ai partner e a tutto il nostro team, che con passione e dedizione rendono possibile questo progetto straordinario. Dietro una serata come questa c’è il lavoro di tante persone che spesso restano lontane dai riflettori, ma sono fondamentali per il successo della manifestazione. Essere in questa piazza straordinaria, così piena di entusiasmo e partecipazione, ci regala un’emozione difficile da descrivere. Bovalino ci ha accolti con un calore incredibile, facendoci sentire davvero a casa. Questa tappa è il risultato di un lungo percorso, costruito con impegno, confronto e tanta determinazione. Abbiamo lavorato per tre anni affinché questa serata potesse diventare realtà. Il primo grazie va alla Pro Loco, alla sua presidente Antonella Muscatello e a tutte le persone che hanno creduto in questa iniziativa. Abbiamo incontrato una realtà fatta di passione e grande capacità organizzativa. Un grazie speciale va a Fabio Cutugno, vicepresidente della Pro Loco, per la sua determinazione e per aver voluto fortemente ospitare una finale regionale di Miss Italia Calabria nella sua Bovalino. Grazie a Carlo Italia per la sua disponibilità e a tutti i partner che hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione. Solo attraverso la sinergia tra territorio, associazioni, istituzioni e mondo imprenditoriale è possibile costruire una rete capace di far crescere progetti importanti e trasformare le idee in realtà. È proprio questa collaborazione, fondata sulla condivisione di obiettivi e valori comuni, a rappresentare la vera forza di iniziative come questa». Così Linda Suriano e Carmelo Ambrogio hanno raccontato l’emozione della prima selezione regionale di Miss Italia Calabria 2026.

Grande rilievo è stato dato alla fascia assegnata durante la serata: «È un titolo storico, prestigioso, che racchiude il valore di un percorso fatto di impegno, crescita e nuove opportunità». Un pensiero speciale è stato rivolto anche alle aspiranti miss, protagoniste della kermesse: «Invitiamo le ragazze a non arrendersi mai e a iscriversi al concorso direttamente sul sito ufficiale www.missitalia.it. La bellezza è importante, ma ciò che fa davvero la differenza sono la personalità, la determinazione e la capacità di mettersi in gioco. Il percorso è ancora lungo e c’è ancora tempo per partecipare, inseguire un obiettivo e vivere questa esperienza fino in fondo».

Infine, Linda Suriano e Carmelo Ambrogio hanno dedicato un ringraziamento al pubblico e a quanti hanno seguito la manifestazione anche attraverso i canali digitali: «Il calore della piazza e la partecipazione del pubblico sono stati un valore aggiunto. Ringraziamo chi è stato presente in questa serata e chi ci ha seguito da casa, dimostrando quanto affetto ci sia intorno a Miss Italia Calabria. Ringraziamo tutti gli organi di stampa per la grande attenzione e la visibilità che ci riservano».

Un ruolo fondamentale nel percorso di crescita della manifestazione è ricoperto dai partner che, con continuità e fiducia, accompagnano il concorso regionale. Importante anche il contributo dei media partner Esperia TV (canale 15), Jonica Radio TV (canale 82) e Jonica Radio FM 90.2, che seguono e raccontano il viaggio di Miss Italia Calabria, portando al pubblico calabrese immagini, storie e curiosità delle diverse selezioni.

In occasione della decima tappa a Bovalino, un’esplosione di energia, musica e nostalgia ha conquistato il pubblico grazie alla performance dei “I Freschi di Zona”, protagonisti di un viaggio nel cuore degli anni Novanta attraverso sonorità, ritmo e atmosfere che hanno fatto rivivere un’epoca indimenticabile. Lo spettacolo ha preso forma grazie alla direzione artistica di Linda Suriano che, insieme ad Andrea De Iacovo, ha condotto un racconto scenico coinvolgente, capace di intrecciare immagini, emozioni e musica in un’esperienza dal forte impatto emotivo. A impreziosire ulteriormente la serata le coreografie del Centro Studi ABC - Accademia danza sportiva.

Il sindaco di Bovalino Vincenzo Maesano ha sottolineato l’importanza di ospitare Miss Italia Calabria, mettendo in luce il forte legame tra la manifestazione e la comunità locale: «Per Bovalino aver ospitato una manifestazione prestigiosa come Miss Italia rappresenta motivo di grande orgoglio e soddisfazione. Un appuntamento storico del panorama nazionale che ha acceso i riflettori sul nostro territorio. Un risultato reso possibile grazie soprattutto alla Pro Loco, che ha fortemente voluto questa importante tappa e ha lavorato con passione affinché un evento di tale rilievo potesse arrivare nella nostra città. Rivolgo il mio ringraziamento alle ragazze, alle loro famiglie, agli organizzatori e a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della serata. Manifestazioni come questa rappresentano una straordinaria opportunità per raccontare una comunità che durante la stagione estiva si apre all’accoglienza e mostra le proprie bellezze naturali, il patrimonio storico, culturale e artistico, oltre alla capacità di creare momenti di incontro e condivisione. La grande partecipazione di pubblico, con una piazza gremita e calorosa, testimonia il valore dell’iniziativa. È un’occasione preziosa per vivere il territorio, favorire la socializzazione tra residenti, turisti e tanti cittadini che, pur vivendo lontano, tornano ogni estate a Bovalino per ritrovare le proprie radici».

A raccontare l’orgoglio della comunità che ha ospitato la manifestazione è stata Antonella Muscatello, presidente della Pro Loco di Bovalino, che ha evidenziato il valore di una tappa regionale di Miss Italia come occasione di prestigio, visibilità e promozione territoriale: «Per noi è un grande onore aver ospitato questa manifestazione. È un appuntamento che abbiamo inseguito per tre anni. Oggi possiamo dire, con grande soddisfazione, di aver raggiunto un obiettivo importante per la nostra comunità. Miss Italia è una manifestazione conosciuta e seguita a livello nazionale, una vetrina straordinaria che permette di raccontare le bellezze dei nostri luoghi e di promuovere il nostro territorio. La Calabria, negli ultimi anni, sta vivendo un importante percorso di crescita sotto il profilo turistico e culturale e per noi rappresenta un grande motivo di orgoglio poter contribuire, attraverso eventi di questo livello, a far conoscere Bovalino, le sue potenzialità e le sue eccellenze».

A evidenziare il valore della manifestazione come strumento di promozione territoriale è stato anche Vincenzo Mazzaferro, vicepresidente dell’Unpli, che ha ribadito come Miss Italia Calabria rappresenti molto più di una semplice competizione di bellezza. Attraverso il volto e il talento delle ragazze, si accendono i riflettori su una Calabria straordinaria, ricca di luoghi, cultura e attrattive che meritano di essere conosciuti. Per Mazzaferro, ospitare una tappa di Miss Italia significa offrire al territorio una vetrina di grande prestigio. Un riconoscimento particolare è stato rivolto alla Pro Loco di Bovalino, realtà federata Unpli, per l’impegno profuso nell’organizzazione dell’appuntamento: «Sono orgoglioso della nostra Pro Loco di Bovalino, che ha saputo mettere in campo passione, capacità organizzativa e una forte visione di promozione del territorio».

A decretare la vincitrice della decima tappa di Miss Italia Calabria è stata la giuria composta da: Luca Corso (responsabile Miluna Calabria e Sicilia), Vincenzo Mazzaferro (vicepresidente Unpli provinciale), Antonella Muscatello (presidente Proloco Bovalino), Francesco D’agostino (make-up artist), Carmen Cannatà (Carmy Beauty Hair, Gioia Tauro), Samanta Scopacasa (gioielleria Scopacasa Salvatore, Fratelli Bandiera- Bovalino), Saverio Albanese (giornalista), Bruno Panetta (agente assicurativo), Maria Cataldo (Centro studi ABC).

Al momento dell’incoronazione, Sara Genova, Miss Miluna Calabria 2026, ha raccontato tutta la sua emozione: «Sono davvero felice di aver conquistato questa fascia proprio durante la prima finale regionale. Sinceramente non me lo aspettavo e devo ancora realizzare ciò che è successo». Questa vittoria le consentirà di accedere direttamente alle prefinali nazionali e alla finalissima di Miss Italia Calabria. Sul palco Sara porterà la sua autenticità, puntando sulla spontaneità: «Voglio essere semplicemente me stessa e vivere questa esperienza con entusiasmo». Guardando al futuro, il suo grande sogno nel cassetto è il mondo della recitazione: «Mi piacerebbe diventare un’attrice, è un percorso che desidero moltissimo. In alternativa, mi piacerebbe lavorare con i bambini».

Il viaggio di Miss Italia Calabria prosegue con un calendario ricco di appuntamenti che accompagnerà il concorso alla scoperta di alcuni dei luoghi più suggestivi della regione. Le prossime tappe da segnare in agenda sono il 1° agosto a Rose, mentre le finali regionali entreranno nel vivo con gli appuntamenti del 7 agosto a Reggio Calabria, dell’8 agosto ad Aiello Calabro e del 9 agosto a San Lorenzo del Vallo.

Denise Ubbriaco