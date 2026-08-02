Miss Italia Calabria ha incoronato Miss Egea 2026

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Una piazza illuminata dai sogni, il calore del pubblico e l’eleganza delle concorrenti hanno accompagnato l’undicesima tappa di Miss Italia Calabria 2026, andata in scena a Rose in una serata ricca di emozioni e spettacolo. La piazza di via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, nell’area adiacente al ristorante “Al Terrazzo”, si è trasformata in un raffinato palco sotto le stelle, ospitando una manifestazione che ha saputo coniugare bellezza, intrattenimento e valorizzazione del territorio.

A conquistare la fascia di Miss Egea 2026 è stata Maria Rosaria Sapia di San Marco Argentano, aggiudicandosi il pass per le finali regionali del concorso di bellezza più longevo e amato d’Italia. Al secondo posto si è classificata Sofia Mancuso di Borgia con la fascia Miss Givova. La terza classificata è stata Linda Francesca Ruffolo di Marano Principato, con la fascia Miss Framesi. Quarto posto per Celeste Pacino di Corigliano-Rossano, quinto posto per Aurora Lambiase di Buonvicino e sesto posto per Nicole Brunetti di Villapiana Lido.

Un cammino lungo dodici anni, costruito attraverso volti, storie ed emozioni, che porta con sé il valore di un progetto capace di crescere nel tempo e diventare un autentico racconto della Calabria. Alla guida di questo percorso, con dedizione e professionalità, Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, esclusivisti regionali di Miss Italia e titolari della Carli Fashion Agency, hanno trasformato la kermesse in un viaggio itinerante tra bellezza, territorio e talento. Miss Italia Calabria continua così a raccontare non soltanto le giovani protagoniste del concorso, ma anche l’anima più autentica dei luoghi che la ospitano. Un percorso che attraversa borghi, piazze e località simbolo della regione, accendendo i riflettori sul patrimonio culturale, sulle tradizioni, sulle eccellenze locali e, soprattutto, sulle persone che rappresentano il vero valore della Calabria. Un progetto che va oltre la semplice elezione di una miss: la manifestazione è diventata un’importante occasione di incontro, promozione territoriale e valorizzazione delle comunità, creando un legame profondo tra il concorso e i territori protagonisti delle diverse tappe. Per le giovani partecipanti, Miss Italia Calabria rappresenta una grande opportunità per mettersi in gioco, esprimere talento, personalità, determinazione e ambizioni, vivendo un’esperienza capace di lasciare un segno nel proprio percorso personale e professionale.

«Un caloroso ringraziamento va a Michele Covello, titolare di Egea Global Service e del ristorante “Al Terrazzo”, che da anni ha sposato con entusiasmo il progetto di Miss Italia Calabria, diventando a tutti gli effetti parte integrante della nostra famiglia- dichiarano Linda Suriano e Carmelo Ambrogio-. Siamo felici che anche quest’anno abbia voluto fortemente questa manifestazione, contribuendo a regalare al territorio una serata speciale e indimenticabile. Ogni tappa, ogni città e ogni incontro rendono il nostro viaggio in Calabria ancora più emozionante. Grazie alle comunità che ci accolgono con affetto, al pubblico presente e a quello del web, che segue con crescente interesse il nostro percorso».

Un ringraziamento speciale viene rivolto alla squadra organizzativa, ai partner, agli organi di informazione che accompagnano e raccontano le diverse tappe del tour e a tutte le persone che, con passione, competenza e professionalità, contribuiscono ogni anno alla realizzazione di questo grande progetto. «Il ringraziamento più sentito- sottolineano Suriano e Ambrogio- va alle vere protagoniste di Miss Italia Calabria: le ragazze e le loro famiglie, che con fiducia, entusiasmo e impegno scelgono di vivere questa esperienza e di inseguire i propri obiettivi».

Gli esclusivisti regionali rinnovano infine il proprio invito a tutte le giovani calabresi: «Partecipare significa intraprendere un viaggio unico, fatto di emozioni, crescita personale e nuove opportunità. Le iscrizioni sono ancora aperte sul sito ufficiale www.missitalia.it».

Un ruolo fondamentale nella crescita e nel successo di Miss Italia Calabria è svolto dai partner che, con professionalità, fiducia e continuità, scelgono di sostenere il progetto e di accompagnarlo nelle diverse tappe del suo percorso. Tra le realtà più vicine alla manifestazione si distingue Carlomagno Auto, storico partner del concorso regionale, da anni al fianco dell’organizzazione e delle concorrenti durante l’intero tour. Un contributo prezioso arriva anche dai media partner Esperia TV (canale 15), Jonica Radio TV (canale 82) e Jonica Radio FM 90.2, che accompagnano il viaggio di Miss Italia Calabria raccontandone protagoniste, emozioni e momenti più significativi.

Nell’undicesima tappa di Rose, il pubblico è stato travolto da un’ondata di energia con la performance della band “I Freschi di Zona”, che ha riportato sul palco il sound autentico, la vitalità e le emozioni degli anni Novanta, trasformando la serata in un viaggio musicale capace di far rivivere un’epoca indimenticabile. A firmare la direzione artistico della manifestazione è stata Linda Suriano che, insieme a Larissa Volpentesta, ha dato vita a uno spettacolo dinamico e coinvolgente, costruito attraverso un intreccio di immagini, musica e suggestioni, in un perfetto equilibrio tra eleganza e intrattenimento. La magia dello show è stata impreziosita dalle coreografie curate da Lia Molinaro e interpretate da Marina Oliva e Lorenza Stamati.

Con grande soddisfazione per il successo della serata, Michele Covello ha sottolineato il valore di un appuntamento che, anno dopo anno, è diventato un punto di riferimento per il territorio, capace di unire spettacolo, partecipazione e valorizzazione del territorio: «Sono orgoglioso di aver sostenuto anche quest’anno Miss Italia Calabria, con l’elezione di Miss Egea, una manifestazione nella quale crediamo fortemente e che continua a regalare emozioni e opportunità. La prima ragazza a conquistare questa fascia ha poi avuto l’onore di indossare la prestigiosa corona di Miss Calabria: un risultato straordinario che conferma la forza di un percorso capace di valorizzare il talento e accompagnare le giovani verso traguardi importanti. Insieme a Carmelo Ambrogio abbiamo deciso di trasformare questo appuntamento in un evento annuale, perché crediamo che il nostro territorio abbia bisogno di iniziative capaci di creare entusiasmo, aggregazione e nuove opportunità. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della serata: l’organizzazione, le concorrenti, le famiglie e il pubblico che ogni anno dimostra grande affetto e partecipazione. È proprio questa energia che ci spinge a continuare e a guardare al futuro con maggiore entusiasmo».

Grande apprezzamento da parte dell’amministrazione comunale di Rose per la riuscita della manifestazione. Il sindaco Roberto Barbieri ha sottolineato il valore dell’iniziativa e l’impegno di chi sceglie di sostenere eventi capaci di creare aggregazione e promuovere il territorio: «Michele Covello, da bravo imprenditore, ha organizzato diverse serate in questa piazza, tutte gratuite, offrendo un importante servizio alla comunità. Come amministrazione abbiamo dato il nostro contributo mettendo a disposizione gli spazi e autorizzando l’utilizzo della piazza, ma quello che sta facendo lui rappresenta un bellissimo esempio di imprenditoria attenta al territorio». Barbieri ha evidenziato soprattutto la sensibilità sociale che accompagna il progetto: «Non è facile trovare imprenditori capaci di guardare oltre il proprio lavoro, che abbiano attenzione verso le tematiche sociali, verso gli altri e verso il benessere della comunità. Oggi si parla molto di benessere sociale e iniziative come questa rappresentano un valore aggiunto e un motivo di orgoglio per il nostro territorio». Il sindaco ha poi espresso grande soddisfazione per la serata e ha rivolto un messaggio alle giovani protagoniste di Miss Italia Calabria: «Vivete pienamente questa esperienza. Avete capacità, talento ed entusiasmo per raggiungere i vostri obiettivi e per dare un contributo positivo alla società».

A decretare la vincitrice dell'undicesima tappa di Miss Italia Calabria è stata la giuria composta da: Roberto Barbieri (sindaco del Comune di Rose), Tonino Imbrogno (consigliere del Comune di Rose), Pierluigi Cairo (Gioielleria Carillon Rose), Daniel Saturnino (Framesi), Sandro Mosca (giornalista), Andrea Caruso (barbiere e centro estetico), Isabel Giorno (studentessa).

Un sogno che da bambina sembrava lontano e che oggi prende forma sotto i riflettori di Miss Italia Calabria. Per Maria Rosaria Sapia, la conquista della fascia di Miss Egea 2026 rappresenta un importante traguardo: «Sono emozionatissima, non mi aspettavo assolutamente di vincere. Finalmente è arrivato il mio momento. Ho deciso di iscrivermi a Miss Italia perché credo che questo concorso rappresenti una grande vetrina e un importante trampolino di lancio per il mio futuro». Con entusiasmo e determinazione, la nuova Miss Egea 2026 guarda già ai prossimi obiettivi: «Mi piacerebbe poter sfilare per grandi brand e continuare su questa strada, perché è un mondo nel quale riesco a sentirmi davvero me stessa. Vivere questa esperienza sarà qualcosa di unico e sono felice di poter affrontare le finali regionali con tanta emozione e voglia di mettermi in gioco».

Il viaggio di Miss Italia Calabria prosegue con un calendario ricco di appuntamenti che accompagnerà il concorso alla scoperta di alcuni dei luoghi più suggestivi della regione. Le prossime tappe da segnare in agenda sono le finali regionali del 7 agosto a Reggio Calabria, dell’8 agosto ad Aiello Calabro e del 9 agosto a San Lorenzo del Vallo.

Ufficio stampa Denise Ubbriaco