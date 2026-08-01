Si avvicina l'apertura del villaggio multimediale di Pinocchio a Panettieri: work in progress

Tempo di lettura: ~4 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Manca meno di una settimana al grande giorno dell’inaugurazione di uno degli eventi più importanti dell’intera Calabria, parliamo di «Panettando e Fiabando – Pinocchio, il Borgo in Fiaba».

Cinque giorni, dal 7 all’11 agosto (ingresso h. 21 – 24), in cui Panettieri, piccolo borgo incastonato tra le province di Cosenza e Catanzaro, diventerà un luogo magico e aprirà le porte di una Collodi multimediale in cui, non solo si potrà viaggiare con la fantasia, ma anche interagire con i personaggi della immortale fiaba di Carlo Lorenzini (in arte Collodi) con protagonista il burattino di legno che diventa bimbo in carne ed ossa e che qui, invece, diventa un colosso in 3D.

Ma, oltre all’esuberanza e alla lungimiranza della locale Amministrazione comunale che, con l’immancabile supporto della locale Pro loco e con il sostegno di tutta la comunità, dopo aver consolidato la tradizione natalizia con la ultradecennale esperienza dello spettacolare Presepe vivente, ha pensato di rendere unica anche l’estate di Panettieri, ci sono altri due attori protagonisti in questo bellissimo film: Marco Barozzi e la sua Archè Touch the future s.r.l. di Milano e Antonio e Massimo Scarpelli con AM Luminarie di Cosenza Senza paura e, anzi, con grande spirito pionieristico e una buona dose di coraggio, Amministrazione e i due soggetti citati, si sono imbarcati in questa avventura, consapevoli dei rischi a cui sarebbero andati incontro.

Ovviamente, cresce sempre di più l’attesa per questo nuovo capitolo dell’arte di stupire che regna sovrana ai confini con la Sila Piccola e, con l’aiuto dei protagonisti di questa magica avventura, cerchiamo di capire, senza svelare troppo, cosa conterranno le pagine di questo libro tutto da vivere.

“Premetto – ha raccontato Marco Barozzi – che l’empatia, la disponibilità e la voglia di fare e di stupire che c’è qui non l’abbiamo riscontrata in altri luoghi. Stanno facendo un lavoro eccezionale, costruendo un vero e proprio paese dentro il borgo dove, attraverso le nostre proposte, faremo rivivere e, anzi, toccare davvero con mano Pinocchio e tutti i personaggi della meravigliosa fiaba di Lorenzini”.

Lasciando sempre viva la suspence, Barozzi ha fatto qualche accenno qua e là.

“Sarà un Pinocchio molto multimediale e interattivo, dove tra attori e avatar, il pubblico potrà interagire direttamente con i personaggi della fiaba. Ci saranno tutti, ma proprio tutti i personaggi. Riprodurremo fedelmente il racconto originale. Infatti, nei giorni scorsi e, sicuramente, avrete letto i post sui social, il pescecane (non la balena), di ben 9,5 mt, ha viaggiato per tutta l’Italia ed è arrivato a Panettieri dove farà davvero paura…”. E poi ha aggiunto: “Vi posso dire che vedrete un Pinocchio alto più di 6 metri e ci saranno, come accennavo, artisti bravissimi, come un ragazzo capace di fare cose strabilianti con le bolle di sapone e un ledwall 4mt x 2 e una kiss cam dove sarà possibile fare i selfie. Il resto lo lascio alla vostra immaginazione e vi aspetto dal 7 agosto qui a Panettieri”.

E poi ha concluso: “Quello che è certo è che Panettando e Fiabando è uno spettacolo mai visto prima in Calabria, che fa dell’originalità la sua forza, nel quale ognuno, sia grande o piccino, troverà il modo di immedesimarvisi e sarà il primo di tanti racconti meravigliosi che caratterizzeranno le prossime estati”.

È abbastanza scontato che tutto questo grande spettacolo, oltre all’enorme contributo dato a livelo scenografico dalla bravissima Sonia Cavuoto, non avrebbe nessun valore al buio e così, ecco la formula magica per trasformare tutta la scenografia meticolosamente allestita, in un megashow imperdibile: le luci daranno vita a tutta la magia del Borgo in Fiaba.

Ci vuole maestria e una straordinaria vena artistica che la Calabria è in grado di offrire con Antonio e Massimo Scarpelli e il loro team. “Stiamo lavorando – ci svela Antonio, uno dei due fratelli Scarpelli – per realizzare materialmente e artisticamente, tutto rigorosamente fatto a mano, tutti i giochi di luci che renderanno il Pinocchio 3D e gli altri personaggi, indimenticabili per chi verrà a vederli. Le nostre officine sono il laboratorio creativo di questi pezzi esclusivi e unici dove non vi è niente di preimpostato, ma è tutto ex novo. Tutto – ha concluso Scarpelli – quello che facciamo, sono creazioni artistiche per creare atmosfere come quella che vivremo a Panettieri dal 7 all’11 agosto”.

Non resta, dunque, che attendere il fatidico momento in cui si alzerà, ancora una volta, il sipario su Panettieri e si spalancheranno le porte sul fiabesco borgo fatato che, come per magia, si accenderà nel cuore della Calabria.