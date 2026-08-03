Roccella Summer Festival 2026, Giorgia conquista il Teatro al Castello coinvolgendo il pubblico e scherzando con i presenti

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Il Roccella Summer Festival ha vissuto una delle sue serate più intense con il ritorno di Giorgia sul palco del Teatro al Castello. La tappa calabrese del G Summer 2026 non è stata soltanto un concerto, ma un vero e proprio viaggio attraverso la parabola artistica di una delle voci più iconiche della musica italiana.

Davanti a un pubblico delle grandi occasioni, Giorgia ha saputo dosare con maestria la scaletta, alternando la freschezza sonora del suo ultimo progetto discografico, G, alle pagine storiche del suo repertorio. Dalle nuove sperimentazioni pop ai brani che hanno segnato intere generazioni, l’artista ha confermato una tenuta vocale impeccabile, capace di passare dalla potenza dei virtuosismi alla delicatezza delle ballate più intime.

A colpire non è stata solo la musica, ma anche la cura meticolosa dell’immagine, che ha accompagnato l’evoluzione narrativa dello show. Giorgia si è presentata in scena con una sequenza di cambi d'abito che hanno sottolineato il ritmo del concerto: dalla candida tuta bianca, alla grinta della tuta nera con blusa e shorts, fino alla scintillante mise in total black, con pantaloni impreziositi da una pioggia di brillantini che riflettevano le luci del palco.

Il momento più autentico della serata, tuttavia, è arrivato dal legame instaurato con la platea. Giorgia ha trasformato il palco in uno spazio di dialogo, leggendo con ironia e affetto i numerosi cartelloni che, tra il serio e il faceto, le chiedevano la mano. La vera sorpresa è arrivata però quando ha deciso di rompere la "quarta parete" chiamando a sé una giovanissima fan, cedendole il microfono e permettendole di cantare “La cura” al suo posto. Un gesto di generosità che ha suggellato un live vibrante, confermando ancora una volta la capacità dell’artista di mantenere un rapporto diretto e umano con il suo pubblico, nonostante i decenni di carriera alle spalle. Roccella Jonica ha salutato così una delle tappe più riuscite di questo tour, lasciando nel pubblico la consapevolezza di aver assistito a uno spettacolo dove la tecnica vocale si è piegata, con naturalezza, all'emozione.

Intascato anche questo successo, dopo la memorabile apertura affidata ai Modà e a Bianca Atzei, il Roccella Summer Festival si prepara ad accogliere i due prossimi ospiti, Salmo che ritorna al Teatro al Castello il 7 agosto e, appena due giorni dopo, il 9 agosto la “new entry” Luché.I biglietti dell’intera programmazione del Roccella Summer Festival 2026 possono essere acquistati online attraverso i circuiti Ticket One e Ticket Service Calabria.

Per informazioni

www.ticketservicecalabria.it

www.roccellasummerfestival.it