La nuova SS106 Simeri Crichi a Papanice: Catanzaro e Crotone lungo la "Variante" saranno ancora più vicine

nuova SS106: Catanzaro e Crotone lungo la "Variante" saranno ancora più vicine

Un nuovo tratto stradale di 44 km, da Simeri Crichi a Papanice, renderà più agevoli i collegamenti fra le due città calabresi. Ecco quando inizieranno i lavori.

Si realizzerà un tratto stradale lungo 44 km, da Simeri Crichi a Papanice, e renderà più agevoli i collegamenti fra le due città. Ecco quando ci sarà l'inizio dei lavori.

Attualmente serve più di un’ora di macchina per raggiungere Crotone da Catanzaro e lo stesso vale per il contrario. Sono infatti più di 70 i chilometri che – sulla strada statale 106 – separano le due città calabresi. Ma ora giunge una bella notizia che probabilmente si attendeva da decenni: in quel tratto è divenuto esecutivo il progetto della c.d. Variante.

L’ufficialità è giunta lo scorso 9 Maggio, quando si è svolta la conferenza dei servizi fra i vari enti coinvolti presso la cittadella regionale della Calabria, sita in Catanzaro. Erano presenti, fra gli altri, il commissario straordinario per la SS 106 ionica Simonini, il presidente della giunta regionale Occhiuto e il vice presidente della provincia di Crotone Manica (che per l’occasione rappresentava ben 14 comuni) e tante altre personalità.

È ufficiale che si realizzerà una sorta di autostrada a 4 corsie, due destinate ai mezzi che transitano verso nord e due per il tragitto contrario. Sarà lunga 44 km, accorciando la distanza attuale. Precisamente da Simeri Crichi (CZ) a Papanice (KR). Il costo complessivo per costruirla si aggira attorno ai 3 miliardi di Euro, questa la cifra stanziata dal Governo.

Il vicepresidente della provincia di Crotone, Fabio Manica, si è detto felice di questo obiettivo raggiunto. Sostiene che il progetto è straordinario e che questo va a beneficio di tutta l’imprenditoria locale e della città di Crotone, che così è più collegata e più facilmente raggiungibile. Manica ha ringraziato il presidente della giunta regionale Occhiuto e ha lodato sia i comuni crotonesi che quelli catanzaresi, sostenendo che fra essi c’è stata un’importante sinergia e molta maturità mostrata da parte di tutti.

Capitolo tempistiche

Il progetto esecutivo sarà redatto e sarà pronto entro Dicembre 2024, mentre nel primo mese del 2025 è stabilito che inizino i lavori, secondo il cronoprogramma. Non è escluso che in futuro si possano aprire nuovi cantieri proprio sul versante ionico, lì dove notoriamente le infrastrutture calabresi rappresentano, ad oggi, un punto debole.