La questura di Catanzaro da’ il benvenuto al nuovo Vicario e a due funzionari

Dott. Gianfranco Rapisarda, Primo Dirigente della Polizia di Stato, è il nuovo Vicario del Questore di Catanzaro.

Laureato in Giurisprudenza e Scienze della Pubblica Amministrazione, ha iniziato la sua carriera nella Polizia di Stato nel 1994 presso la Questura di Firenze, dove ha svolto gli incarichi di Responsabile della Sala Operativa delle Volanti, per poi passare a quello di Funzionario addetto dell’Ufficio di Gabinetto.

Nel 1999 è stato trasferito al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, dove ha prestato servizio sino al 2009, nella Direzione Centrale del Personale e, dal 2010, nell’Ufficio Analisi della Segreteria del Dipartimento assumendo vari incarichi, tra cui quello di Capo della Segreteria di Sicurezza del Dipartimento.

Nel 2018, dopo essere stato promosso Primo Dirigente, è stato assegnato a l’Aquila, dove ha ricoperto il ruolo di Capo di Gabinetto del Questore.

Nel 2020, ha diretto l’Ufficio Personale della Questura di Roma e, nel 2021, ha prestato servizio presso la Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato, occupandosi delle procedure concorsuali per l’arruolamento nella Polizia di Stato.

Da ultimo, nel 2023, ha ricoperto l’incarico di Vicario del Questore di Grosseto.

“Sono felice per questa nomina”, ha dichiarato il dottor Rapisarda, “un riconoscimento che mi lusinga. Spero di ripagare la fiducia con il lavoro, il sacrificio e l’impegno, al servizio dei cittadini di questo territorio”.

Dott.ssa Maria Giovanna Di Leo, Commissario Capo della Polizia di Stato, è il nuovo Dirigente dell’Ufficio del Personale.

È laureata in Giurisprudenza, abilitata Avvocato e ha conseguito un Master in Scienze della Sicurezza.

La sua carriera in Polizia di Stato è iniziata nel 2016 presso la Questura di Bolzano assumendo vari incarichi in diversi Uffici, come Ufficio del Personale, l’Ufficio di Gabinetto, la Squadra Mobile e l’UPG e SP.

Dal 2018 al 2020 è stata Dirigente dell’Ufficio del Personale della Questura di Bolzano e dal 2020 al 2024 Funzionario addetto all’Ufficio Corsi di secondo livello dell’Ispettorato delle Scuole di Polizia di Stato. Sempre nello stesso periodo è stata componente del gruppo di lavoro relativo all’attività di valutazione e approfondimento del modulo operativo “formazione binaria” nei servizi di ordine pubblico. Componente della Commissione per la valutazione delle istanze per l’impiego nei Servizi di Sicurezza e Soccorso in montagna e componente delle Commissioni per le selezioni interne straordinarie per l’individuazione di istruttori di armi e tiro e di tecniche operative da assegnare agli Istituti di Istruzione della Polizia di Stato.

Dott. Antonio Pullano, Commissario Capo della Polizia di Stato, è il nuovo Dirigente dell’Ufficio Immigrazione.

È laureato in Giurisprudenza e ha conseguito un Master in “Diritto, organizzazione e gestione della sicurezza”.

La sua carriera nella Polizia di Stato inizia nel 1995 presso la Questura di Catanzaro come Addetto ai servizi di vigilanza presso l’UPG e SP.

Dal 1997 al 2004, presso la Questura di Messina, è operatore controllo del territorio in forza presso la sezione UPG e SP, sezione Volanti.

Dal 2004 al 2006 torna nella Questura di Catanzaro in forza presso l’UPG e SP sezione Volanti e, dal 2006 al 2010, è Vice Responsabile della IV Sezione narcotici, catturandi e crimine diffuso, della Squadra Mobile della Questura di Novara.

Nel 2010 torna a Catanzaro quale responsabile dell’Ufficio verbali della Polizia Stradale e successivamente presso la Divisione di Gabinetto della Questura in qualità di responsabile dell’Ufficio Ordine Pubblico e dell’Ufficio servizi. Dal 2021 al 2023 è assegnato alla Questura di Vibo Valentia in qualità di Dirigente dell’UPG e SP e dal 2023, Dirigente DIGOS, nonché vice capo di Gabinetto.