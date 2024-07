Calcio. La trionfale passerella dell'Atalanta: una notte di festa a Bergamo (Video)

La trionfale passerella dell'Atalanta: una notte di festa a Bergamo

BERGAMO, 1° GIUGNO - Una notte da ricordare si è svolta a Bergamo, dove la città ha accolto in massa per festeggiare il recente trionfo dell'Atalanta in Europa League. Le strade sono state inondate da tifosi entusiasti mentre il bus scoperto della squadra si faceva strada per la città, impiegando oltre tre ore per completare il percorso a causa del sostegno travolgente della folla.

Il bus, decorato con la scritta "Campioni" e un messaggio scorrevole "Atalanta campione", ha iniziato il suo percorso celebrativo alle 20:45 da Bergamo Alta. La processione ha avanzato a passo d'uomo, arrivando infine al Gewiss Stadium davanti alla Curva Nord oltre la mezzanotte, seguendo un percorso che ha simbolicamente attraversato il cuore della città.

Si stima che oltre 40.000 tifosi, circa un terzo della popolazione di Bergamo, abbiano affollato le strade, indossando le magliette celebrative "Campioni d'Europa". La parata della vittoria ha segnato la storica vittoria dell'Atalanta in Europa League il 22 maggio a Dublino, dove ha trionfato contro il Bayer Leverkusen.

L'enorme affluenza di sostenitori ha rallentato il progresso del bus, mentre i tifosi di tutte le età festeggiavano, accendevano fuochi d'artificio e sventolavano bandiere, con alcuni arrampicati persino sui semafori per vedere i loro eroi. La parata ha attraversato Colle Aperto, Porta Sant'Agostino e poi il centro città intorno alle 22:40, passando per punti chiave come il Sentierone e Porta Nuova.

Scortata dai ferventi ultras della Curva Nord, la processione ha raggiunto lo stadio, dove attendevano striscioni pieni di affetto. Uno di questi striscioni ha reso omaggio al noto sostenitore e capo degli ultras, Claudio Galimberti, detto "Bocia", residente a Marina di Marotta: "Claudio... Questa vittoria è anche per te e nasce dall'entusiasmo e dal lavoro del passato. Nonostante l'ingiustizia e la distanza, noi non ti abbiamo dimenticato!!!"

Un altro striscione ha onorato l'allenatore della squadra, Gian Piero Gasperini: "Entusiasmo e determinazione, Gasperini ora sei campione," con i tifosi che continuavano a cantare "Gasperini salta con la curva." Tra i tanti messaggi di gratitudine, uno recitava: "Grazie Atalanta per questa fantastica annata," e la folla intonava il coro "Vinceremo il Tricolore."

La notte è stata una testimonianza del notevole traguardo raggiunto dall'Atalanta e del sostegno incrollabile dei suoi tifosi, segnando un capitolo memorabile nella storia del club.