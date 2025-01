Lamezia, operaio 38enne perde la vita cadendo da un’impalcatura

Un grave incidente sul lavoro si è verificato a Lamezia Terme, nella zona industriale di San Pietro Lametino, causando la morte di un operaio di 38 anni.

La tragedia è avvenuta in un'azienda di profilati, dove l'uomo, che si trovava su un'impalcatura a circa sei metri d'altezza, è precipitato per cause ancora da accertare, riportando un trauma fatale alla testa.

Nonostante il tempestivo intervento del personale sanitario del 118, ogni tentativo di salvare l'operaio si è rivelato vano.

Sul luogo dell'incidente sono giunti gli agenti della polizia, il magistrato di turno e il medico legale.

Presenti anche gli ispettori dell'Ispesl, incaricati di verificare le condizioni di sicurezza sul lavoro nell'azienda coinvolta.

L'episodio rappresenta il primo incidente mortale sul lavoro del 2025 sia in Calabria che a livello nazionale, riaccendendo l'attenzione sull'importanza delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e sull'urgenza di prevenire simili tragedie.

Le indagini delle autorità competenti sono in corso per fare piena luce sulle dinamiche dell'accaduto e accertare eventuali responsabilità.