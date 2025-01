Lamezia Terme - Polizia Ferroviaria rintraccia persona scomparsa

Nella serata del 22 gennaio u.s., personale dipendente del posto di Polizia Ferroviaria di Lamezia Terme Centrale ha rintracciato un uomo di 48 anni che il 17 gennaio scorso si era volontariamente allontanato dalla comunità terapeutica, sita in Mileto (VV) dove era in cura, non dando più notizie di sé e destando forte preoccupazione nei familiari.

La scomparsa era stata segnalata anche nella nota trasmissione televisiva “Chi l’ha visto”, in onda nella stessa serata.

L’uomo veniva notato dagli operatori della Polizia Ferroviaria che vagava all’interno della stazione di Lamezia Terme in evidente stato confusionale. Veniva, pertanto, condotto presso i locali uffici di Polizia e subito visitato da personale del 118, il quale, non riscontrava l’esigenza di un ricovero presso il locale ospedale.

Contattati telefonicamente i familiari, residenti in Campania, veniva concordato un ricovero temporaneo presso la stessa comunità di Mileto che già lo aveva in cura, fino al giorno successivo, al fine di consentire loro di arrivare per provvedere alle necessità del loro congiunto.