Le parole di Mister Longo alla vigilia di Crotone-Messina: "Pronti a mostrare il nostro gioco" (Video)

CROTONE, 09 AGO. - Alla vigilia della prima partita ufficiale della stagione, Mister Longo, l'allenatore del Crotone, ha parlato in conferenza stampa, toccando vari punti chiave sullo stato di preparazione della squadra, le aspettative per il match contro il Messina, e la filosofia che intende portare avanti in questa nuova avventura.

Mister Longo ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto durante le settimane di preparazione, sottolineando la disponibilità e l'impegno dei giocatori. Ha dichiarato che la squadra ha lavorato sodo per assimilare nuove idee e che l'auspicio è quello di vedere i primi risultati sul campo, soprattutto per verificare quanto siano avanzati nell'adottare i principi di gioco che dovranno caratterizzarli.

Riguardo all'assenza di Pasquale, squalificato a causa di un provvedimento risalente alla stagione precedente, Longo ha mostrato fiducia nelle alternative a disposizione, affermando che non bisogna soffermarsi su chi manca, ma valorizzare chi c'è. Ha anticipato che probabilmente darà spazio a un giovane del vivaio, vedendo questa come un'opportunità per testare il valore della rosa nella sua interezza.

Uno degli obiettivi principali di Longo è creare una squadra che sappia imporsi attraverso il gioco. Ha spiegato che il Crotone vuole essere offensivo, anche quando l'avversario ha il possesso della palla, cercando di pressare alti e mantenere la squadra nella metà campo avversaria. Longo ha evidenziato l'importanza di sviluppare una mentalità vincente attraverso il controllo del gioco e la lettura delle situazioni di superiorità numerica.

Mister Longo ha anche parlato dell'importanza di costruire un gruppo solido, capace di superare insieme le difficoltà. Ha sottolineato come il rispetto reciproco e l'autodisciplina siano fondamentali, raccontando di aver trovato una squadra che si è autoimposta regole molto rigide, dimostrando un forte spirito di gruppo e una volontà comune di migliorare.

In vista della partita contro il Messina, Longo si aspetta un avversario aggressivo, pronto a mettere in difficoltà il Crotone sin dai primi minuti. Ha spiegato che sarà una partita dura, ma che la squadra deve affrontarla con leggerezza e concentrazione, senza farsi schiacciare dal peso dell'evento. L'obiettivo è dare il meglio di sé stessi e affrontare la partita con la giusta mentalità.

La conferenza stampa di Mister Longo ha mostrato un allenatore determinato e consapevole delle sfide che lo attendono. Con una squadra motivata e un piano di gioco chiaro, il Crotone si prepara a scendere in campo con l'obiettivo di iniziare la stagione con il piede giusto.