Via libera Cdm a nomina Enrico Ricci nuovo prefetto Bergamo

ROMA, 7 APR - Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno Luciana Lamorgese, ha deliberato il rientro dalla posizione di disponibilità del dirigente generale di pubblica sicurezza dott.ssa Isabella Fusiello, per assumere le funzioni di Questore di Padova, nonché le nomine e il movimento di Prefetti: Dott. Enrico RICCI - da Prefetto di Varese, assume le funzioni di Prefetto di Bergamo dott. Dario CAPUTO - da Prefetto di Agrigento, assume le funzioni di Prefetto di Varese dott.ssa Maria Rita COCCIUFA - nominata prefetto, assume le funzioni di Prefetto di Agrigento dott.ssa Rosalba SCIALLA - da Prefetto di Prato, assume le funzioni di Prefetto di Pavia dott.ssa Lucia VOLPE - assume le funzioni di Prefetto di Prato, cessando dalla posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con incarico di Rappresentante del Governo per la Regione Sardegna dott.ssa Amalia DI RUOCCO - è collocata fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini del conferimento dell'incarico di Rappresentante del Governo per la Regione Sardegna, cessando dalla disposizione con incarico ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 410 dott. Pasquale Antonio GIOFFRE' - assume le funzioni di Prefetto Novara, cessando dalla disposizione ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 410, con incarico di assicurare lo svolgimento delle funzioni già facenti capo alla soppressa Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali e delle attività gestionali della soppressa Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti dell'amministrazione pubblica locale dott. Fabrizio ORANO - nominato prefetto, è collocato a disposizione ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 410, con incarico di assicurare lo svolgimento delle funzioni già facenti capo alla soppressa Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali e delle attività gestionali della soppressa Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della Pa locale dott. Gerlando IORIO - nominato prefetto, assume le funzioni di Prefetto di Pistoia.