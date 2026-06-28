Luce, pace e applausi: Il grande successo del Teatro Spirituale

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Nella serata di sabato 27 giugno il Teatro Spirituale della Parrocchia Maria Immacolata – Quartiere Pontegrande di Catanzaro, sotto la guida di Don Andrea Gasparro, forte della presenza di oltre 40 volontari e supportato dall’ Associazione Anthropino APS, ha rappresentato, sul sagrato della Chiesa, il musical “Fatima - Storia di una presenza”, una nuova opera pensata non solo per emozionare, ma per trasmettere un messaggio di luce e amore, oggi più che mai necessario.

La storia dei tre pastorelli guidati dalla Vergine Maria, infatti, rappresenta un’esperienza con un significato che rimane attualissimo, ci invita a riflettere sulla possibilità che, di fronte alla violenza e ai conflitti, solo il coraggio di credere nella purezza del cuore e nella semplicità possa fare davvero la differenza, e ci insegna che preghiera e sacrificio sono le armi possibili per una pace vera e duratura.

Il pubblico è intervenuto numerosissimo, occupando ogni ordine di posto nella piazzetta antistante la Chiesa, ha manifestato calore e partecipazione ad ogni scena e, al termine dello spettacolo, ha tributato una lunga standing ovation verso i volontari del Teatro Spirituale che si sono esibiti, segno che il messaggio legato alla figura della Madonna di Fatima era arrivato al cuore di ogni singolo spettatore.