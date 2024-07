Luce sui Misteri: 'I Modi Finiti' di Marta Fanello Incanta Monterosso Calabro

Monterosso Calabro accoglie "I Modi Finiti" di Marta Fanello: una presentazione che unisce cultura e comunità

In una serata all'insegna della letteratura e del dialogo culturale, Monterosso Calabro ha ospitato la presentazione del romanzo "I modi finiti" di Marta Fanello, evento che ha riscaldato gli animi e stimolato la curiosità dei partecipanti. L'incontro, tenutosi nella suggestiva cornice della sala consiliare del comune, ha segnato un momento di alto valore culturale per la comunità, grazie anche al patrocinio dell'Amministrazione Comunale e dell'Associazione Familia de Rubro Monte, da sempre in prima linea nella promozione degli eventi culturali sul territorio.

Marta Fanello, autrice calabrese di grande talento e già nota al pubblico per i suoi racconti premiati con prestigiosi riconoscimenti, si conferma con "I modi finiti" una voce narrativa di spicco nel panorama letterario italiano. Il romanzo, pubblicato da Affiori, marchio di Giulio Perrone editore, si avventura nel genere noir con una trama avvincente che ruota attorno alla scomparsa misteriosa di un bambino e alla conseguente ricerca della verità, un viaggio che conduce il lettore attraverso un labirinto di emozioni e colpi di scena.

L'evento ha preso il via con i saluti del Sindaco Antonio Lampasi, seguiti dall'intervento introduttivo di Eugenio Farina, esponente dell'Associazione Familia de Rubro Monte, che ha sottolineato l'importanza dell'iniziativa nel contesto culturale locale. La serata è proseguita con un dialogo vivace e ricco di spunti tra la professoressa Nella Morano e l'autrice, durante il quale sono stati esplorati i temi centrali del romanzo: dalla fede alla parità di genere, dalla violenza al potere dell'immaginazione, dimostrando come la letteratura possa essere uno strumento potente per riflettere su questioni sociali complesse.

"I modi finiti" si è rivelato un'opera che ha saputo appassionare i relatori e intrigare gli ospiti, confermando il talento di Marta Fanello nel tessere trame dense di mistero e umanità. Il libro, disponibile nelle librerie indipendenti e online, rappresenta una lettura imperdibile per gli amanti del genere noir e per chiunque sia alla ricerca di storie capaci di toccare corde profonde e stimolare riflessioni.

La presentazione a Monterosso Calabro non è stata solo l'occasione per celebrare l'uscita di un nuovo romanzo, ma anche un momento di condivisione e di riscoperta del piacere della lettura, dimostrando ancora una volta come la cultura possa essere un veicolo di unione e crescita per la comunità. "I modi finiti" di Marta Fanello, con il suo intreccio di mistero e ricerca della verità, lascia un segno indelebile nel panorama culturale del territorio, invitando i lettori a un viaggio emozionante nelle pieghe più oscure e affascinanti dell'animo umano.