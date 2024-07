Lutto nel Reggino: Vita Spezzata di un giovane operaio 24enne

Domenico Oppedisano, 24 anni, tragicamente ucciso al lavoro – indagini in corso senza escludere alcuna pista.

La quiete della località Prateria e San Pietro di Caridà, nel reggino, è stata brutalmente interrotta dal suono di spari che hanno tolto la vita a Domenico Oppedisano, operaio di soli 24 anni. La comunità è scossa dall'evento che ha visto Oppedisano, descritto come un giovane lavoratore diligente e incensurato, cadere sotto i colpi di uno o più aggressori non ancora identificati.

L'episodio è avvenuto in pieno giorno, mentre Oppedisano si trovava impegnato nel suo lavoro in campagna, elemento che aggiunge ulteriore sgomento all'accaduto. Nonostante i tentativi di soccorso e il trasporto d'urgenza verso l'ospedale di Polistena, il giovane non ha superato le gravi ferite.

I Carabinieri sono al lavoro per dipanare la matassa di questo dramma e dare un nome e un volto ai responsabili. Finora, le indagini non hanno circoscritto il campo delle ipotesi, mantenendo aperte tutte le possibili direzioni, comprese quelle che potrebbero suggerire un movente personale o legato ad aspetti della vita privata di Oppedisano.

Colpisce la comunità la natura apparentemente inspiegabile del delitto, visto che la vittima non sembrava avere legami con la criminalità organizzata o un passato che potesse preludere a un simile epilogo. Restano da chiarire molti aspetti, e la speranza è che le forze dell'ordine possano rapidamente fare luce sulla vicenda, restituendo un po' di serenità agli abitanti del luogo e giustizia a Oppedisano e ai suoi cari. (Ansa)