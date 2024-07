Malore in piscina, grave bimbo di 5 anni

Drammatico incidente in piscina: bambino di 5 anni rianimato e trasportato d'urgenza al Meyer

PIEVE A MAIANO, Civitella Val di Chiana (Arezzo) – Momenti di panico nel tardo pomeriggio di ieri presso un agriturismo della zona, dove un bambino di soli 5 anni è stato trovato privo di sensi nella piscina della struttura. L'allarme è scattato intorno alle 19:15, quando i familiari del piccolo hanno scoperto la tragica scena.

Immediato l'intervento dei soccorsi: sul posto sono giunti i sanitari del 118 della Asl Toscana sud est, l'ambulanza della Misericordia e l'automedica di Arezzo, oltre all'elisoccorso. Gli operatori sanitari hanno immediatamente iniziato le procedure di rianimazione, riuscendo a stabilizzare il bambino dopo minuti che sono sembrati interminabili.

Una volta stabilizzato, il piccolo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze con l'elisoccorso, dove è attualmente ricoverato. Le sue condizioni rimangono gravi, ma grazie alla tempestività dell'intervento i medici sperano in un recupero.

Le dinamiche dell'incidente sono ancora da chiarire, e le autorità stanno indagando per capire come il bambino sia finito in quella situazione di pericolo. La comunità locale è sotto shock, e molti si stringono intorno alla famiglia in questo momento di angoscia e preghiere.

Questo tragico episodio sottolinea ancora una volta l'importanza della sorveglianza costante e delle misure di sicurezza negli ambienti frequentati dai più piccoli, soprattutto in presenza di piscine e altri potenziali pericoli.