Maltempo nel Vibonese: smottamento travolge un’auto sulla SS18, conducente salvato dai vigili del fuoco

L'evento a Jonadi ha evidenziato ancora una volta l'impatto che il maltempo può avere sulla viabilità e sulla sicurezza stradale.

Fortunatamente, il conducente dell'auto travolta dallo smottamento è uscito illeso grazie all'intervento tempestivo dei vigili del fuoco.

Questo episodio mette in luce l'importanza della prevenzione e della manutenzione del territorio, soprattutto in zone a rischio idrogeologico.

Anche a Vibo Valentia il maltempo ha creato disagi significativi, con strade allagate e tombini saltati per la pressione dell'acqua, sebbene fortunatamente non si siano registrati danni a persone.

Situazioni come queste richiamano l'attenzione sulla necessità di infrastrutture adeguate per la gestione delle acque piovane e di interventi tempestivi per ridurre i rischi in caso di piogge intense.

