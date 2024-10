Marco D’Alessandro: "Pazienza e Lavoro per il Successo del Catanzaro" (Video)

Catanzaro calcio Marco D’Alessandro: Pazienza e Lavoro per il Successo del Catanzaro**





Nella recente conferenza stampa, Marco D’Alessandro ha parlato con i giornalisti locali riguardo il suo arrivo al Catanzaro e le sfide che la squadra sta affrontando in questa fase iniziale della stagione. Il centrocampista, noto per la sua lunga carriera con oltre 300 presenze in Serie B, ha analizzato con lucidità la situazione del club e ha sottolineato la necessità di pazienza e di lavoro collettivo per migliorare le prestazioni sia individuali che di squadra.





L’importanza del gioco di squadra

D’Alessandro ha voluto evidenziare fin da subito che il successo individuale è strettamente legato al rendimento collettivo. "Le prestazioni dei singoli migliorano solo all'interno di un contesto di squadra coeso e di qualità," ha affermato, rimarcando come la squadra sia ancora in una fase di costruzione. Con molti nuovi giocatori e un sistema di gioco da perfezionare, il centrocampista ha chiesto alla piazza di avere pazienza, confidando che il lavoro svolto sul campo porterà i suoi frutti.





Una piazza ambiziosa e calda

Il calciatore ha elogiato la città di Catanzaro, descrivendola come una piazza ambiziosa e "calda", nel senso più positivo del termine. "È bello giocare in una città che ha fame di vittorie," ha detto, pur riconoscendo che l'eredità lasciata dalla scorsa stagione rende l'inizio di questo nuovo capitolo particolarmente impegnativo. "Siamo ripartiti da zero e bisogna ricostruire una base solida," ha continuato D’Alessandro, ribadendo la necessità di tempo per raggiungere una maggiore fluidità di gioco e migliori risultati.





L’esperienza al servizio dei giovani

Con il suo arrivo negli ultimi giorni del mercato, Marco D’Alessandro ha portato non solo qualità in campo, ma anche un’importante esperienza fuori dal rettangolo verde. Il centrocampista ha parlato del suo ruolo come "guida" per i giovani talenti della squadra, sottolineando come la sua esperienza possa essere fondamentale per accelerare la loro crescita. "Mi piace mettermi in gioco e aiutare i giovani a crescere, sia in campo che fuori," ha dichiarato.





Le Sfide del campionato e l’obiettivo Modena

Interrogato sulle difficoltà iniziali, D’Alessandro ha ricordato che la Serie B è un campionato duro, caratterizzato da grande equilibrio e sorprese. "Questo è un torneo dove nulla è scontato. Basta guardare squadre come il Bari o la Cremonese, che lo scorso anno erano ad un passo dalla promozione e ora stanno lottando," ha commentato. Rivolgendosi alla prossima sfida contro il Modena, ha evidenziato l’importanza di migliorare nelle fasi offensive, in particolare nella statistica dei tiri in porta, ritenuta ancora insufficiente nella gara contro la Salernitana.





Un Futuro da Costruire con Pazienza

Marco D’Alessandro ha concluso con un invito alla pazienza, sostenendo che solo il lavoro quotidiano, l'unità del gruppo e il supporto dei tifosi potranno permettere al Catanzaro di raggiungere traguardi ambiziosi. "Siamo qui per lavorare e costruire qualcosa di importante. L’unico modo che conosco per migliorare è il lavoro, non esistono scorciatoie."