Maria Stella Pucci di Benisichi presenta il suo nuovo libro dal titolo "Baldo e il labirinto delle ombre" nell'ambito di "Una Marina di Libri"

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Dopo l'ottimo riscontro registrato da "Glenda Ronchi va nel Metaverso", la scrittrice e docente palermitana Maria Stella Pucci di Benisichi torna a stupire i lettori con un nuovo libro di avventure per adolescenti, ma rivolto anche agli adulti, che indaga sui rischi e sulla capacità di alienare della rete, se non controllata.

L'autrice presenterà "Baldo e il labirinto delle ombre", questo il titolo dell'opera pubblicata da Le Gemme Editore, in occasione della rassegna "Una Marina di Libri", alle 11:30 di venerdì 5 giugno, all'Istituto "Antonio Gramsci" all'interno dei Cantieri Culturali alla Zisa, in via Paolo Gili 4 a Palermo.

Previsti gli interventi della docente e animatrice culturale Anna Laurà, responsabile editoriale della collana, del professore Vito Lo Scrudato, garante comunale per l'infanzia e l'adolescenza, della psichiatra Francesca Picone, direttore dell'Unità Operativa Complessa presso il Dipartimento di Salute Mentale dell'ASP, della dirigente dell'Ufficio per la Scuola dell'obbligo del Comune di Palermo Maria Giovanna Sparacino, del vicesindaco e assessore ai Servizi sociali del Comune di Partinico Dorotea Speciale, dell'avvocato penalista Fabio Bosco, della rappresentante dei genitori dell'Istituto Comprensivo "Alessandra Siragusa" Virginia Derelitto e di Fabrizio Ferrara, deputato all'ARS e presidente della Commissione Cultura, Formazione e Lavoro.

A moderare i lavori sarà la giornalista Marianna La Barbera.

Prevista la partecipazione, inoltre, di alcuni esperti di ASP-CEDISS - Centro Dipendenze Senza Sostanze – Unità Operativa contro le Ludopatie e dell'assessorato alla Pubblica istruzione del Comune di Palermo.

L'evento sarà impreziosito dalla lettura di alcuni brani tratti dal libro a cura dell'attrice e regista Francesca Picciurro.