Massimiliano Alvini: "Il Cosenza è pronto per affrontare il Frosinone" (Video)

Alla vigilia della sfida tra Cosenza e Frosinone, il tecnico rossoblù Massimiliano Alvini ha tenuto una conferenza stampa toccando diversi temi, dagli infortuni alla preparazione tattica della gara, sottolineando il valore dell'avversario e l'importanza del supporto dei tifosi.





Aggiornamenti sugli infortunati





Alvini ha chiarito subito la situazione infortuni. "Zilli non sarà disponibile, ma non per un problema muscolare, bensì per una lesione causata da una pedata ricevuta contro il Brescia. Valuteremo Strizzolo, Gioz Mari e Cimino domani mattina dopo il risveglio muscolare". Una nota positiva arriva dal rientro di Strizzolo, che potrebbe essere convocato.





Il Frosinone: avversario di spessore





Il tecnico non ha nascosto il rispetto per il Frosinone, squadra retrocessa ma con un organico competitivo: "Hanno trovato un equilibrio nelle ultime gare, nonostante alcuni infortuni che hanno condizionato il loro cammino. Sappiamo che verranno qui per fare la loro partita, ma noi siamo pronti a giocare con determinazione per ottenere il massimo".





Il risveglio dell'attacco





Tra i temi affrontati, il miglioramento del reparto offensivo del Cosenza. "Non ho sistemato nulla, il merito è tutto dei calciatori. La loro voglia di migliorarsi e il lavoro quotidiano hanno portato i risultati", ha commentato Alvini, riferendosi ai recenti gol di Zilli, Mazzocchi e Fumagalli.





La mentalità del gruppo





Alvini ha elogiato l'impegno della squadra e dello staff tecnico, sottolineando il valore del lavoro collettivo: "Con 16 punti non si va lontano, dobbiamo continuare a lavorare. Domani vogliamo difendere con il cuore, attaccare con la testa e lottare con l’anima, come abbiamo fatto finora".





Il sostegno dei tifosi





Un appello implicito ai tifosi: "Questa squadra merita il massimo sostegno. Abbiamo bisogno del calore della nostra gente per raggiungere l’obiettivo salvezza. L’impegno per i colori rossoblù non mancherà mai".





Strategie tattiche e scelte





Sulle possibili variazioni tattiche, il tecnico ha ribadito la flessibilità del suo approccio: "Abbiamo dei principi che ci permettono di adattarci a diverse situazioni. Come a Pisa, potremmo anche partire con un 4-2-3-1 se necessario".





Conclusioni





La sfida contro il Frosinone rappresenta un banco di prova importante per il Cosenza. Con una classifica che richiede continuità di risultati, la gara di domani sarà fondamentale per consolidare la lotta salvezza e per dimostrare, ancora una volta, la grinta e la determinazione del gruppo guidato da Alvini.





Appuntamento allo stadio San Vito-Marulla: il Cosenza è pronto a lottare per i suoi colori.