MATTEO BORIN, NEI DIGITAL STORES E NELLE RADIO ITALIANE CON IL NUOVO SINGOLO ‘COME UNA ROCKSTAR’

Da venerdì 27 settembre è disponibile in rotazione radiofonica e in tutti i digital stores ‘Come Una Rockstar’, il nuovo singolo del cantautore veneto Matteo Borin.

Un brano rock italiano, immediato e diretto, denso di chitarre elettriche, amplificatori valvolari incandescenti e gin tonic rovesciati, adatto a stati d’animo euforici e piacevolmente fuori controllo.

IL NUOVO SINGOLO ‘COME UNA ROCKSTAR’

La sensazione di essere come una rockstar la si può provare quando, mentre si guida, viene trasmessa dalla radio proprio quella canzone che ti mette una buona dose di energia e buon umore, e al diavolo limiti di velocità!

Il titolo del nuovo singolo parla da sé: ‘Come Una Rockstar’, appunto, regala un’immagine di personaggi eccentrici, pieni di energia che vivono vite al limite, circondate da eccessi. Poeti folli e autodistruttivi. La verità è che dentro ognuno di noi vive una rockstar!

Matteo Borin a proposito del nuovo singolo dichiara: «’Come Una Rockstar’ rappresenta per me l’essenza, l’attitudine ribelle dello spirito rock, dell’anticonformismo e allo stesso tempo dell’energia e dell’entusiasmo che ti può dare questo genere musicale.».

CHI È MATTEO BORIN

Nato a Rovigo, classe 1997, fin da giovanissimo viene rapito dal fascino del folk, rock e blues americano. Ad undici imbraccia la chitarra ed inizia ad esibirsi nei pub della sua provincia.

Oggi Matteo Borin scrive canzoni ispirandosi a leggende come Rolling Stones, Aerosmith, AC/DC e ai più vicini Vasco e Ligabue. A partire dalla primavera del 2022 pubblica cinque brani inediti in italiano accompagnati da videoclip. Dal vivo nei club, pub, birrerie e festival si esibisce regolarmente accompagnato dalla Trip Audio Band o in set acustico. Nel 2023 il brano ‘Ed è Come Dire No’ si posiziona nella Top 100 della Classifica Indie Musica Like del MEI.

LINKS:

Instagram: https://www.instagram.com/matt.borin

YouTube: www.youtube.com/@matteoborin

Spotify: http://bit.ly/3Tbg0Rn

Linktree: www.linktr.ee/matt.borin