Meloni al MED9: "Pace in Medio Oriente e nuove strategie per il Mediterraneo" (Video)

MED9, A Cipro: l'intervento della Premier Giorgia Meloni in conferenza stampa





La Premier italiana Giorgia Meloni ha partecipato alla conferenza stampa del vertice MED9, tenutosi a Pafos, Cipro, in un contesto internazionale segnato dall’escalation del conflitto in Medio Oriente. Durante il suo intervento, Meloni ha ringraziato il Presidente di Cipro per l'organizzazione dell'evento, definendolo cruciale vista la situazione geopolitica attuale.





Focus sul Medio Oriente e la presenza di Re Abdullah di Giordania





Meloni ha sottolineato l'importanza della presenza di Sua Maestà Re Abdullah II di Giordania, riconoscendo il ruolo fondamentale della Giordania nella mediazione e nella ricerca della pace nella regione. In particolare, la Premier ha ricordato il contributo giordano all'iniziativa umanitaria italiana "Food for Gaza", che non sarebbe stata possibile senza il supporto del paese mediorientale.





La crisi a Gaza e Libano





Uno dei temi centrali del discorso della Premier è stato il conflitto in Medio Oriente, in particolare la crisi a Gaza e in Libano. Meloni ha ribadito l'impegno dell'Italia per il cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi israeliani. "Senza queste precondizioni, nessuna soluzione duratura sarà possibile", ha affermato Meloni. Inoltre, ha espresso preoccupazione per la sicurezza dei militari italiani impegnati nella missione ONU in Libano, condannando gli attacchi subiti dalle basi italiane da parte delle forze israeliane.





Iniziative congiunte e dichiarazioni comuni





Meloni ha annunciato che Italia, Francia e Spagna hanno deciso di stilare una dichiarazione comune riguardante la situazione in Libano, con l'obiettivo di rafforzare la cooperazione internazionale per stabilizzare la regione. Durante il G7 Difesa, che si terrà a breve, si discuterà anche di come incrementare il supporto alle forze armate libanesi, un tema su cui l'Italia è da tempo impegnata.





La centralità del Mediterraneo





Nel corso della conferenza, Meloni ha ringraziato la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, per aver introdotto un portafoglio dedicato alla questione mediterranea, definendo il futuro patto per il Mediterraneo una priorità strategica per l'Italia. Il nuovo approccio dell'Unione Europea, promosso dall'Italia, punta a un rapporto paritario con i paesi del vicinato meridionale, con un focus particolare sulla gestione dei flussi migratori.





Nuove iniziative contro l'immigrazione illegale





Meloni ha evidenziato i successi ottenuti grazie al cambiamento di approccio nella gestione dei flussi migratori, sottolineando l'importanza di una cooperazione concreta con i paesi di origine e transito dei migranti. Tra le iniziative innovative citate, spicca il protocollo italo-albanese, che sarà operativo a breve, e che mira a combattere il traffico di esseri umani e a governare in maniera efficace i flussi migratori.





Competitività Europea e sfide future





Infine, la Premier ha posto l’accento sulla necessità di aumentare la competitività europea, affermando che è il momento di "passare dalle parole ai fatti". Meloni ha parlato dell’urgenza di semplificare il quadro normativo, rilanciare gli investimenti privati e accelerare in settori strategici come la tecnologia, la difesa e l’agricoltura.





In chiusura, Meloni ha ribadito che, sebbene sia importante avere una visione, è altrettanto fondamentale dotarla degli strumenti necessari per trasformarla in realtà.