Meteo, allerta rossa in Sicilia: impulsi freddi portano pioggia, temporali e neve in montagna

Previsioni meteo – allerta rossa in Sicilia: la Protezione Civile ha emesso un’allerta rossa per rischio idrogeologico e idraulico per oggi, martedì 12 novembre 2024, su alcune aree della Sicilia, con previsione di intensi rovesci temporaleschi, vento forte e temperature in calo.

Un impulso di aria fredda di origine polare marittima, attualmente tra Danimarca e Germania, si sta muovendo verso la Francia e la Spagna, portando con sé un’ondata di maltempo che, indirettamente, influenzerà anche il clima sull’Italia. Parallelamente, un secondo impulso di aria fredda continentale sta interessando i Balcani. Questi sistemi influenzeranno principalmente il Nordovest e il Sud Italia, con fenomeni di instabilità e un generale abbassamento delle temperature.

Previsioni meteo giorno per giorno

Martedì 12 novembre 2024:

- Nord Italia: instabilità al Nordovest con piogge e rovesci sul Piemonte, neve sulle Alpi a partire da 1000-1200 metri e fino a 800 metri sul Cuneese. Locali piogge in Emilia Romagna, mentre altrove il tempo sarà più sereno.

- Centro Italia: nuvolosità irregolare lungo l’Adriatico con qualche isolato fenomeno; soleggiato altrove.

- Sud Italia: forte instabilità nelle isole maggiori, con temporali e piogge sparse. Possibili piovaschi su Calabria e Salento, mentre il resto delle regioni meridionali sarà nuvoloso ma senza fenomeni significativi. Temperature in calo e venti moderati o forti da est. Mari molto mossi.

Mercoledì 13 novembre 2024:

- Nord Italia: prevalenza di sole con locali addensamenti sulla Romagna, ma senza fenomeni di rilievo.

- Centro Italia: variabilità con nuvolosità a tratti e sporadici fenomeni sull’Adriatico e il basso Lazio; soleggiato altrove.

- Sud Italia: piogge locali tra Campania, Sicilia, Calabria e Puglia, mentre nelle altre zone il tempo sarà più asciutto. Temperature stabili o in leggero calo al Sud, venti moderati o forti da est. Mari molto mossi.

Giovedì 14 novembre 2024:

- Nord Italia: soleggiato, ma con possibili nebbie mattutine sulla Pianura Padana.

- Centro Italia: addensamenti lungo l’Adriatico, senza fenomeni di rilievo; sereno altrove.

- Sud Italia: persistenza di rovesci e temporali su Sicilia, Calabria e Salento, con schiarite nelle altre aree. Temperature invariate o in lieve aumento in Sardegna, venti da nord moderati o forti. Mari molto mossi.

Allerta Protezione Civile in Sicilia: dettaglio dei rischi

La Protezione Civile ha emesso un’allerta per rischio idraulico e idrogeologico in diverse zone della Sicilia:

- Allerta rossa (elevata criticità): nord-orientale e versante ionico della Sicilia.

- Allerta arancione (moderata criticità): sud-orientale, versante ionico, nord-occidentale e isole Egadi e Ustica, sud-occidentale e isola di Pantelleria, centro-meridionale e isole Pelagie, versante dello Stretto di Sicilia e bacino del fiume Simeto.

- Allerta gialla (ordinaria criticità): settori tirrenici e isole Eolie della Sicilia, Gallura e bacini Flumendosa-Flumineddu in Sardegna, e versanti tirrenico e ionico meridionali in Calabria.

Gli impulsi di aria fredda influenzeranno quindi l’Italia portando un significativo abbassamento delle temperature e un’accentuata instabilità atmosferica, soprattutto nelle aree a rischio.