Meteo: Autunno alle porte con temporali, tracollo termico e neve sulle Alpi

Un fronte freddo proveniente dal Nord Europa sta per investire l’Italia, portando piogge intense, temporali e un drastico calo delle temperature.

Entro venerdì, anche il Sud sarà interessato da questo cambiamento climatico, con neve prevista sulle Alpi a basse quote.

Situazione meteo attuale

Un vortice di bassa pressione sulla Scandinavia, alimentato da aria gelida proveniente dalle regioni artiche, sta guidando un fronte freddo che attraversa l’Europa da nord a sud.

Il peggioramento raggiungerà le regioni settentrionali dell’Italia entro la serata di oggi.

Nei prossimi 48/72 ore, tutte le regioni italiane saranno colpite da episodi di maltempo, con venti in netto rinforzo, un drastico calo delle temperature e nevicate a quote inusualmente basse per il periodo.

L’estate, quest'anno, sembra concludersi prima rispetto agli anni recenti.

Previsioni meteo giovedì

- Nord Italia: Schiarite previste al Nordovest, con variabilità in Liguria.

Sulle altre zone, instabilità diffusa con piogge e temporali intensi soprattutto su est Lombardia, ovest Emilia e Triveneto, possibili grandinate e nubifragi.

Neve in calo fino a 1500 metri sulle Alpi altoatesine.

- Centro Italia: Instabilità già dal mattino in Toscana, con piogge e temporali che si estenderanno a Umbria, Marche e alto Lazio, fino a raggiungere l’Abruzzo in serata.

Possibili grandinate in Lazio.

- Sud Italia: Giornata inizialmente soleggiata, salvo nuvolosità sulle coste tirreniche.

Previsto peggioramento in serata con rovesci e temporali su Molise, alta Puglia e Campania.

Temperature in diminuzione e venti forti da ovest.

Previsioni meteo venerdì

- Nord Italia: Schiarite su Nordovest, Lombardia e ovest Emilia.

Instabilità residua su est Emilia, Romagna e Triveneto, con neve prevista sui confini alpini dai 1400 metri.

- Centro Italia: Instabilità persistente, soprattutto lungo le regioni adriatiche, con piogge e temporali, accompagnati da grandine.

Schiarite attese dalla serata.

- Sud Italia: Al mattino piogge su Calabria e Sicilia nordorientale, con variabilità altrove.

In serata, rovesci e temporali attesi su Molise e alta Puglia.

Soleggiato in Sardegna.

Calo delle temperature e raffiche di vento

Le temperature subiranno un calo generalizzato, con un tracollo termico sensibile soprattutto al Centro-Nord.

Attesi venti forti di Maestrale.

(3Bmeteo)

In aggiornamento