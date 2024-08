Meteo. Bomba d'acqua a Lungro: cascate di fango travolgono le strade, nessun ferito

LUNGRO (CS) – Ieri un violento nubifragio si è abbattuto su Lungro, piccolo comune della provincia di Cosenza, trasformando in pochi minuti le strade cittadine in vere e proprie cascate di fango.

La furia dell'acqua ha trascinato detriti, alberi e massi, causando gravi danni alle vie principali, ma fortunatamente nessun cittadino è rimasto ferito.

L'evento atmosferico, descritto dai residenti come una "bomba d'acqua", ha messo a dura prova la comunità locale, che si è trovata a fronteggiare un'emergenza di notevole entità.

In risposta immediata alla crisi, il sindaco di Lungro, Carmine Ferraro, insieme all'assessore Domenico Capalbo e alla Presidente del Consiglio Valentina Pastena, ha coordinato le operazioni di soccorso con l'ausilio dei vigili del fuoco e dei volontari della Protezione civile Pollino.

In una nota ufficiale, il Comune di Lungro ha espresso un ringraziamento speciale a tutti i volontari per il loro instancabile lavoro nel garantire la sicurezza dei cittadini e nel cercare di ristabilire la normalità nel più breve tempo possibile.

"Un fortissimo ringraziamento va ai volontari della Protezione civile Pollino", si legge nel comunicato.

Inoltre, il sindaco Ferraro ha emesso un'ordinanza per la chiusura di alcuni tratti di vie cittadine particolarmente colpite dall'alluvione.

La risposta della comunità non si è fatta attendere, e numerosi cittadini hanno offerto il loro aiuto volontario per rimuovere il fango e i detriti dalle strade, dimostrando grande coraggio e spirito di solidarietà.

Il Comune ha voluto ringraziare pubblicamente anche la Presidente della Provincia di Cosenza, Rosaria Succurro, per il supporto e la vicinanza dimostrata, così come i tanti sindaci dei comuni limitrofi che hanno espresso la loro solidarietà.

Prevenzione e sicurezza: le prossime mosse del comune

Il nubifragio di Lungro ha messo in luce la necessità di migliorare i sistemi di prevenzione e gestione delle emergenze climatiche.

Il Comune sta valutando ulteriori misure per mitigare i rischi di futuri eventi atmosferici estremi, inclusi interventi strutturali per migliorare il sistema di drenaggio delle acque e campagne di sensibilizzazione rivolte ai cittadini.

Mentre si lavora alacremente per ripristinare la normalità, l'amministrazione comunale ha sottolineato l'importanza della collaborazione tra istituzioni e cittadini per affrontare con successo le sfide poste dal cambiamento climatico.

Il sindaco Ferraro ha infine ribadito il suo impegno a garantire la sicurezza di Lungro e dei suoi abitanti, ringraziando ancora una volta tutti coloro che hanno contribuito a gestire questa emergenza con prontezza e dedizione.