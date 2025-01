Meteo Calabria: Allerta arancione domenica sul versante tirrenico

Meteo in peggioramento: Allerta arancione sulla Calabria tirrenica domenica 12 gennaio

CATANZARO – Le condizioni meteorologiche in Calabria sono destinate a peggiorare nelle prossime ore.

La Protezione Civile calabrese ha emesso un bollettino che prevede venti forti e piogge intense a partire dal pomeriggio di oggi, interessando in particolare le aree tirreniche.

Per la giornata di domenica 12 gennaio è stato diramato un avviso di allerta arancione per il versante tirrenico della Calabria centro-settentrionale, mentre il resto della regione sarà interessato da un’allerta gialla.

Fenomeni intensi e possibili criticità

Secondo quanto riportato dalla Protezione Civile, sul proprio sito ufficiale, si prevedono fenomeni temporaleschi che potrebbero evolvere in nubifragi persistenti, con potenziali conseguenze rilevanti.

Tra i rischi segnalati:

- Esondazioni lungo i principali fiumi con bacini idrografici di grandi dimensioni;

- Allagamenti nelle aree urbane e rurali;

- Frane e smottamenti nelle zone collinari e montuose.

La Protezione Civile invita la popolazione a prestare la massima attenzione, limitando gli spostamenti non necessari e adottando comportamenti prudenti, specialmente nelle aree maggiormente esposte al rischio idrogeologico.

Indicazioni per la popolazione

In caso di emergenza, è fondamentale seguire le seguenti raccomandazioni:

- Evitare di attraversare sottopassi, ponti e strade vicine a corsi d’acqua;

- Mettere in sicurezza oggetti e strutture mobili nelle aree esterne;

- Consultare costantemente le fonti ufficiali di informazione, come il sito della Protezione Civile Calabria, per aggiornamenti in tempo reale.

Monitoraggio continuo

L’evento atmosferico sarà costantemente monitorato dalle autorità competenti.

Per ulteriori aggiornamenti sull’evoluzione delle condizioni meteo e sui rischi associati, si raccomanda di consultare il portale ufficiale della Protezione Civile Calabria e i bollettini diramati nelle prossime ore.

