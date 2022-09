Meteo: da lunedì non solo caldo, ma anche forti temporali. Ecco il dettaglio con le previsioni

La prossima settimana inizierà, già da lunedì 14, all'insegna del caldo estivo con temperature ben oltre le medie attese in questo periodo. Ma attenzione, col passare dei giorni i temporali si faranno via via più frequenti ed improvvisi.

Scopriamo subito dove colpiranno le precipitazioni con le previsioni giorno per giorno sulla base degli ultimi aggiornamenti a nostra disposizione.

Nella prima parte della settimana, lunedì 14 e martedì 15 settembre, un vasto campo di alta pressione di origine subtropicale occuperà buona parte del bacino del Mediterraneo arrivando fino all'Europa centrale. Di conseguenza ci aspettiamo tanto sole e soprattutto un aumento delle temperature, con massime fino a 30/32°C sulla Pianura Padana, sulle aree interne tirreniche, in Puglia e in Basilicata.

Tra mercoledì 16 e giovedì 17, la pressione atmosferica è prevista in calo ed i temporali si faranno via via più frequenti e scoppieranno in maniera improvvisa proprio come in estate in particolare su Alpi, Prealpi e Appennini centrali specie durante le ore pomeridiane. Altrove ancora tempo stabile e ampiamente soleggiato con valori termici ben oltre le medie attese in questo periodo.

Copione simile anche per venerdì 18 con piogge e dei temporali unicamente sull'arco alpino. Sul resto dell'Italia proseguirà la fase praticamente estiva con tanto sole e valori termici fin verso i 28-30°C nelle principali città.

Per il successivo weekend le incertezze aumentano (vista anche la distanza), ma sembrerebbe proprio che un vortice ciclonico sospinto da correnti atlantiche possa porre fine a questa parentesi stabile, dando il via ad una fase di maltempo con il ritorno di piogge e temporali a partire dalle regioni Nordoccidentali. (iLMeteo)