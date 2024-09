Meteo: l'anticiclone ritorna in forza, temperature in aumento nelle prossime 48 ore

Previsioni meteo per venerdì e sabato: stabilità e caldo intenso su gran parte del paese

L'Italia sta per godere di una tregua anticiclonica nelle prossime 48 ore, con un progressivo aumento delle temperature dopo il maltempo che ha colpito alcune aree giovedì 5 settembre.

L'anticiclone si rinforza nuovamente, portando condizioni meteo più stabili su gran parte del territorio nazionale.

Situazione Attuale e Previsioni Meteo per Venerdì

La perturbazione che ha causato rovesci intensi lascia spazio a un miglioramento graduale.

Tuttavia, nelle prime ore di venerdì 6 settembre, alcune regioni del Nord, specialmente il Nordest, potrebbero ancora subire residui di instabilità, con piogge sparse su Liguria di Levante, alta Lombardia e Triveneto, più persistenti in Friuli Venezia Giulia.

Nel corso della giornata, si prevede un miglioramento con schiarite estese, sebbene possano verificarsi brevi rovesci sulle Alpi orientali, in esaurimento entro sera.

Al Centro-Sud, il meteo si prospetta più stabile e soleggiato, con temperature in rialzo. Eccezione per l'alta Toscana, che potrebbe vedere addensamenti nuvolosi fino al mattino, mentre in Sardegna è previsto cielo sereno.

Nel pomeriggio, potrebbero formarsi temporali isolati sul Salento, ma in esaurimento verso sera.

Sabato: Sole Prevalente, ma Attenzione a Nuvole e Rovesci Localizzati

Sabato 7 settembre, l'anticiclone si rafforza ulteriormente, garantendo tempo stabile e soleggiato al Nord.

Un aumento della nuvolosità è previsto dal pomeriggio su Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia settentrionale, con possibili rovesci serali lungo la costa ligure.

Al Centro, prevale il bel tempo, con possibili nubi sui rilievi appenninici.

Al Sud, le condizioni saranno generalmente serene, con la Sicilia che potrebbe vedere un aumento della nuvolosità interna e rovesci temporanei nel pomeriggio.

Sardegna prevalentemente soleggiata, con qualche nube al mattino.

Temperature in Aumento: Attese Punte di 38°C

Con l'anticiclone in rinforzo, le temperature continueranno a salire, specialmente nelle isole maggiori, dove si prevede caldo intenso con punte di 36-38°C.

Il weekend sarà dunque caratterizzato da un ritorno del caldo, ideale per chi ha in programma attività all'aperto o una fuga al mare.