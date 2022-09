Meteo: Nubifragi e allagamenti mezza Italia. Ecco l'evoluzione per le prossime ore

Anche questa mattina la nostra meteo cronaca diretta concentra la sua massima attenzione alla fase di severo maltempo che interessa molte regioni del nostro Paese. Praticamente mezza Italia è sotto forti piogge, temporali, nubifragi ed improvvisi allagamenti. Nonostante in queste ore la parte più attiva del fronte perturbato si stia spostando verso l'area balcanica, rovesci e qualche temporale sono comunque in atto su alcuni tratti del Nord come su ovest Emilia, bassa Lombardia, Trentino Alto Adige e su alcuni tratti del Friuli Venezia Giulia. Altre piogge bagnano le zone interne dell'Umbria, le Marche, con rovesci segnalati fino a Roma. Anche al Sud il meteo comincia a dare segnali di peggioramento con piovaschi sparsi attualmente concentrati sull'area del basso Tirreno.

Nelle prossime ore il quadro meteorologico generale farà registrare un graduale miglioramento al Nordovest mentre continueranno a cadere forti piogge sull'estremo Nordest. Qui la situazione meteo migliorerà solo tra il tardo pomeriggio e la sera.

Occhi puntati invece su Toscana, Umbria meridionale e a scendere su aree interne laziali, Campania, Basilicata e Puglia dove nel corso del pomeriggio ci attendiamo altri forti rovesci e temporali. Tra il tardo pomeriggio e la sera massima attenzione invece su Nord Calabria, settore ionico specie tra le coste della Basilicata e della Puglia dove si eleverà il rischio di rinnovati nubifragi ed improvvisi allagamenti. Su queste regioni bisognerà attendere la notte successiva per apprezzare un lento ritorno alla normalità.

Scatta l'allerta arancione/gialla della protezione civile

Sulla base dei fenomeni previsti, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per la giornata di venerdì 5 Giugno un' allerta arancione su Lombardia, Lazio, Molise, Toscana e Campania. Valutata inoltre di colore giallo su Veneto, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Umbria, Basilicata, Calabria, Marche e Puglia, su settori di Liguria, Emilia-Romagna, Sardegna, Sicilia e sui bacini restanti di Lombardia, Lazio, Toscana, Molise e comparti centro settentrionali campani.

Per maggiori dettagli vi ricordiamo che è sempre possibile consultare il Bollettino delle criticità e di allerta all'interno del sito della Protezione Civile. (iLMeteo)