Meteo weekend: anticiclone in rinforzo, ma domenica arriva una nuova perturbazione

L’anticiclone torna a rafforzarsi sull’Italia, ma il suo dominio sarà breve: domenica si profila un nuovo peggioramento. Ecco le previsioni dettagliate per il fine settimana.

Sabato all’insegna della stabilità, ma con qualche disturbo locale

Durante la giornata di venerdì, l'anticiclone si espanderà verso l’Italia, portando un generale miglioramento del tempo. Questo garantirà un sabato per lo più stabile e soleggiato su gran parte del territorio nazionale. Tuttavia, saranno possibili alcuni annuvolamenti nel pomeriggio, in particolare sulle Alpi occidentali e nelle zone interne del Centro-Sud Italia. Questi potrebbero dar luogo a brevi e isolati piovaschi, destinati a esaurirsi entro sera.

Le aree più interessate saranno:

- Alpi piemontesi e lombarde

- Dorsale tosco-emiliana

- Dorsale laziale-abruzzese

- Zone interne di Calabria, Puglia e Sicilia ionica

Le precipitazioni saranno di debole intensità e le temperature non subiranno variazioni significative, con massime previste tra i 23 e i 26°C, con lievi aumenti al Centro-Sud.

Domenica: peggioramento da ovest

Domenica l'alta pressione comincerà a cedere a causa dell'arrivo di un sistema frontale da ovest. Fin dal mattino, le prime piogge interesseranno le isole maggiori, con temporali sulla Sardegna. Nel corso della giornata, il peggioramento si estenderà al Nordovest e alla Calabria, seppur con fenomeni di debole intensità. In serata, le prime piogge raggiungeranno anche le coste tirreniche. Sul resto del Paese il tempo rimarrà stabile e prevalentemente soleggiato.

Temperature

Le temperature massime saranno in calo al Nordovest e in Sardegna, mentre sul resto d’Italia non si prevedono variazioni significative. (3Bmeteo)

