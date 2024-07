MGFF, inizia oggi la 21ma edizione con il consueto ricco programma giornaliero.

Inizia ufficialmente oggi pomeriggio la kermesse ideata e organizzata da Gianvito Casadonte che vedrà come sempre la presenza di tanti ospiti italiani e internazionali.





CATANZARO - E’ prevista per oggi a partire dal pomeriggio presso il Supercinema di Catanzaro la ventunesima edizione del Magna Grecia Film Festival.

Ad aprire il cartellone sarà il focus “Sguardi di Calabria”. E’ in programma alle ore 19.00 “Kalavria” di Cristina Mantis alla presenza della regista.

Si tratta del racconto del viaggio di un novello Ulisse in Calabria, un uomo smarrito che ritrova sé stesso nel Sud del mondo.

In serata presso l’Area porto di Catanzaro Lido in programma l’incontro-intervista con Claudio Bisio cui seguirà la proiezione del suo primo film da regista “L'ultima volta che siamo stati bambini” tratto dal libro di Fabio Bartolomei. E’ l’elogio all'amicizia in tempo di guerra e alla lotta difficile ma allo stesso tempo affascinante del crescere e diventare adulti. Non vi anticipiamo altro sulla trama ma vi invitiamo a presenziare stasera alla consueta location del quartiere Lido che ospiterà la manifestazione fino al 4 agosto.





Maurizio Martino