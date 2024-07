Microalga tossica: verso la revoca del divieto di balneazione a Torre Melissa

TORRE MELISSA (KR) – La concentrazione di *Ostreopsis ovata*, la microalga potenzialmente tossica, è tornata sotto il valore di soglia, consentendo al Comune di avviare la procedura per revocare il divieto di balneazione. L'ordinanza era stata emessa lo scorso primo luglio a seguito della rilevazione di livelli pericolosi della microalga in un punto roccioso della costa di Melissa.

Le nuove analisi effettuate dall'Arpacal sui campioni di acqua prelevata l'8 luglio hanno mostrato una significativa riduzione della concentrazione di *Ostreopsis ovata*. La conta delle cellule per litro d'acqua è scesa a 2.640, ben al di sotto della soglia di 30.000 cellule per litro che potrebbe rappresentare un rischio per la salute. Il valore iniziale era di 271.300 cellule per litro.

In conseguenza dei risultati delle nuove analisi, il Comune provvederà alla revoca del divieto di balneazione lungo il tratto di costa della frazione Torre Melissa. "Arpacal continuerà l'attività di monitoraggio, mantenendo alta l'attenzione sui controlli microbiologici che nell'area di Torre Melissa sono sempre risultati conformi, certificando la classe eccellente delle acque marine," ha dichiarato l'agenzia in una nota.

La rete di monitoraggio dell'*Ostreopsis ovata* in Calabria è basata su indicazioni nazionali e si concentra su aree con fondali rocciosi o scogliere naturali e frangiflutti artificiali, condizioni che, combinate con le alte temperature, favoriscono la proliferazione di queste alghe.