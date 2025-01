Migranti sfruttati nel lavoro: 9 arresti tra Crotone e Catanzaro

Scoperta un'organizzazione criminale che sfruttava manodopera georgiana in Calabria

Un'operazione congiunta della Polizia di Stato di Crotone, in collaborazione con la Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) di Catanzaro, ha portato all’arresto di nove persone accusate di far parte di un'organizzazione dedita allo sfruttamento di migranti.

Secondo le indagini, il gruppo criminale reclutava cittadini georgiani facendoli entrare in Italia illegalmente e destinandoli a lavori in condizioni di sfruttamento. Un fenomeno che si ripete spesso nel settore agricolo e edile, dove i lavoratori stranieri vengono impiegati senza tutele, sottopagati e costretti a condizioni di vita precarie.

L’operazione e gli arresti

L'operazione, condotta dalla Squadra Mobile di Crotone, è scattata in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP distrettuale di Catanzaro su richiesta della DDA.

Gli arrestati sono sette georgiani e due italiani, ritenuti responsabili di aver gestito un traffico illecito di lavoratori. Per quattro di loro è stata disposta la custodia in carcere, mentre gli altri cinque si trovano agli arresti domiciliari.

Il dramma dello sfruttamento lavorativo

Questa vicenda mette in luce ancora una volta il problema dello sfruttamento dei migranti in Italia. Lavoratori costretti ad accettare impieghi senza garanzie, spesso in condizioni disumane, senza un salario adeguato e sotto la minaccia di ritorsioni.

Il fenomeno del caporalato e delle tratte di esseri umani resta una delle piaghe del mercato del lavoro, soprattutto in alcune aree del Sud Italia, dove il bisogno di manodopera a basso costo alimenta queste reti criminali.

Le indagini continuano

L’operazione delle forze dell’ordine è solo un primo passo. Le autorità stanno proseguendo le indagini per smantellare completamente la rete criminale e assicurarsi che i lavoratori sfruttati ricevano l’aiuto necessario.

Il caso riporta l’attenzione sull'importanza di controlli più severi nelle filiere produttive e sulle politiche di protezione per i lavoratori migranti, affinché tragedie simili non si ripetano.