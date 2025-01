Milan, inversione di tendenza: bocciati gli acquisti estivi

Il Milan si trova al centro di un'importante riflessione sulle strategie di mercato. Il tutto dopo una sessione estiva che, a posteriori, non ha portato i risultati sperati. Gli acquisti effettuati lo scorso anno non hanno soddisfatto le aspettative, portando il club e l'allenatore Sérgio Conceição a considerare la possibilità di apportare modifiche radicali alla rosa. La priorità è migliorare la qualità complessiva della squadra attraverso alcune cessioni strategiche, per liberare spazio e risorse per i nuovi innesti. Gennaio, però, è una finestra particolare: i tempi sono strettissimi, e il budget limitato.

Milan, i bocciati del calciomercato estivo

Il Milan aveva illuso un po' tutti questa estate, portando in rosa alcuni giocatori promettenti e potenzialmente in grado di fare la differenza, ma ad un costo contenuto. Purtroppo, quando si spende poco, c'è sempre il rischio di trovare risorse poco adatte alla Serie A, ed è quello che è capitato con la maggior parte degli innesti.

Tra i giocatori sotto esame figura Emerson Royal, uno degli acquisti principali della sessione estiva. Arrivato dal Tottenham per 15 milioni di euro, il terzino brasiliano non è riuscito a incidere come ci si aspettava. Le sue prestazioni sono state quasi sempre opache, e il suo contributo alla squadra non è mai stato all'altezza, sia in fase difensiva che offensiva. Questa situazione ha portato il club a valutare una possibile cessione, soprattutto alla luce dell’interesse del Galatasaray, che potrebbe proporre un prestito oneroso con diritto di riscatto.

Un altro nome che sembra destinato a lasciare Milanello è Samuel Chukwueze. L’attaccante nigeriano è stato frenato sia dagli infortuni, sia dalla sua difficoltà di adattamento alla Serie A. Finora il Milan non ha ricevuto proposte concrete per il giocatore, ma la dirigenza è pronta a valutare eventuali opportunità di mercato che possano garantire una sua cessione, oppure un prestito. Anche Ruben Loftus-Cheek rientra nella lista dei cedibili, sia per un atteggiamento poco concentrato sul campo, sia per la difficile collocazione tattica.

Tra gli altri giocatori in bilico ci sono Noah Okafor e Luka Jovic. Entrambi gli attaccanti sono stati inseriti nella lista dei cedibili, con l’obiettivo di fare spazio a nuovi innesti offensivi che possano garantire un maggiore contributo in termini di gol e prestazioni. Infine, ecco il difensore Strahinja Pavlovic, oggetto di interesse del Fenerbahce.

Mercato: il tempo stringe e le soluzioni sono poche

Bisogna premettere un fatto: è davvero inusuale assistere ad una rivoluzione tecnica a gennaio, almeno per due motivi. Innanzitutto c'è pochissimo tempo per piazzare gli esuberi, e in secondo luogo i migliori giocatori difficilmente cambiano squadra durante questa finestra di mercato. Ci sono delle eccezioni, come avvenuto con Kvaratskhelia, che ha lasciato Napoli per accasarsi al Paris Saint Germain, ma si tratta - appunto - di casi rarissimi. Ora il Milan dovrà fare molta attenzione, nel caso decidesse davvero di cedere così tanti giocatori, per evitare di ritrovarsi senza sostituti all'altezza.