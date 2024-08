Miss Italia Calabria ha incoronato Miss Amare oltre Palazzo Ricci

Miss Amare oltre Palazzo Ricci è Francesca Romano di Mirto. Seconda classificata, con la fascia di Miss Rocchetta Bellezza, Marcella Pia Pepe di Sibari. Terza classificata, con la fascia di Miss Framesi, Elisa D’Andrea di Cosenza. Quarta classificata Giulia Azzinnaro di Cosenza. Quinta classificata Martina Candreva di Sartano. Sesta classificata Anna Pighini di Fuscaldo.

Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, esclusivisti di Miss Italia Calabria e titolari della Carli Fashion Agency: «Ringraziamo la famiglia Ricci e l’associazione “Amare oltre” per aver voluto fortemente la manifestazione in questa meravigliosa location. Miss Italia Calabria fa tappa per la prima volta a Rota Greca grazie a questa bella sinergia e comunione d’intenti. Ringraziamo il nostro instancabile team, le aspiranti miss e le loro famiglie. Questo concorso rappresenta un'esperienza di crescita e scoperta. Invitiamo le ragazze calabresi a unirsi a noi in questa fantastica avventura. È ancora possibile partecipare iscrivendosi sul sito ufficiale di Miss Italia».

In questa serata ricca di emozioni, talento e spettacolo, Consalvo Ricci (comproprietario Palazzo Ricci): «Siamo felici di ospitare Miss Italia Calabria. In passato, Miss Italia 1955, Brunella Tocci, è stata qui. Sono legatissimo a questo Palazzo. In origine, l'edificio era un convento di monaci basiliani, e al suo interno, in una delle stanze, si trova un affresco raffigurante l'Ultima Cena, datato intorno all'anno 1100. Successivamente, la proprietà fu acquistata dai nobili Cavalcanti, una famiglia di origine tedesca. In seguito, passò nelle mani della famiglia De Fiore. Agli inizi del secolo scorso, il complesso fu acquistato da mio nonno, e probabilmente anche dal mio bisnonno. Ringrazio il pubblico, la giuria e le aspiranti miss. Ringrazio Alfonso, motore dell’organizzazione».

Alfonso Ricci (imprenditore, comproprietario Palazzo Ricci, associato “Amare oltre”): «Ringrazio Carmelo e Linda di averci dato l’opportunità di far conoscere il nostro palazzo grazie a Miss Italia Calabria. Abbiamo pensato che questa location fosse adatta per mettere in luce le meraviglie della nostra terra e le bellezze calabresi. Ringrazio il presidente dell’associazione “Amare oltre” Andrea Nigro, il vicepresidente Piero Lupo per aver reso possibile questo evento. Speriamo che quest’anno possa essere una miss calabrese a vincere la finale nazionale».

L’imprenditore Roberto Mattia ha evidenziato l’importanza di ospitare una kermesse come Miss Italia Calabria che punta non solo alla valorizzazione dei talenti e delle bellezze calabresi ma anche alla promozione dei territori: «È una grossa opportunità far conoscere posti nuovi. Nell’entroterra cosentino, Rota Greca è una bella realtà. Speriamo che questa serata sia un’occasione di aggregazione sociale».

Anche quest’anno, Miss Italia Calabria punta i riflettori sull’anima autentica della nostra Regione. Tema di questa edizione: “Calabria tra storie e tradizioni – un viaggio d’incanto”. Obiettivo della kermesse? Valorizzare i talenti, la personalità e le bellezze calabresi nonché promuovere le tradizioni di una terra ricca di cultura e storia, lontana dai soliti cliché.

La serata, con la direzione artistica di Linda Suriano, i testi di Francesca Marchese e le coreografie di Lia Molinaro, ha catturato l’essenza di una Regione che vive di contrasti: paesaggi aspri e bellezze mozzafiato, antiche tradizioni e voglia di futuro. Lo spettacolo ha dato corpo a queste storie, con movimenti che hanno reso tangibile il legame tra passato e presente. A sfilare in passerella, gli abiti tradizionali calabresi dell’Accademia New Style-Scuola di Moda e Design di Franca Trozzo. La colonna sonora della serata, “Immagina la bellezza”, scritta e arrangiata da Roberto Bozzo, ha fatto da filo conduttore, amplificando l’impatto emotivo dell’evento. Katya Giannini, coach e creatrice del Metodo Soulfullness®, ha affiancato le aspiranti miss in un percorso di consapevolezza e crescita personale. Condotto da Linda Suriano e Larissa Volpentesta, sotto il manto di un cielo stellato, l’evento ha avvolto il pubblico in una magica atmosfera arricchita dall'esibizione della cantante Sara Gaudio.

A proclamare la vincitrice della tredicesima tappa di Miss Italia Calabria è stata la giuria composta da: Alfonso Ricci (imprenditore turistico), Piero Lupo (consigliere comunale Rota Greca), Vincenzo Pesce (commercialista), Angela Arlia (avvocato), Franco Ricci (pediatra ospedale Myer Firenze), Lucia De Fiore (presidente associazione un giusto tra le nazioni Angelo de Fiore), Roberto Mattia (imprenditore), Matteo Aiello (caffè Aiello), Giuseppe Pirillo (Framesi), Gianfranco Russo (Miluna).

A seguito dell’incoronazione, Miss Amare oltre Palazzo Ricci ha confessato di aver provato: «Tantissime emozioni. È stata una vincita inaspettata. Sono contenta di me stessa. Sono felice di aver instaurato un legame meraviglioso con le altre ragazze. Auguro loro di insistere nel perseguire i propri obiettivi. Spero che Miss Italia possa essere un trampolino di lancio per realizzare i miei sogni».

Prossimi appuntamenti con Miss Italia Calabria del mese di agosto: il 1° a San Roberto, il 2 a Terranova da Sibari, il 4 a Spadola. Prosegue così il viaggio di Miss Italia Calabria, portando con sé la magia di una Regione ricca di storia e meraviglie, in cui ogni tappa diventa un’occasione unica per celebrare la bellezza, la cultura e le sue tradizioni.



Denise Ubbriaco