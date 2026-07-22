Miss Italia Calabria ha incoronato Miss Città di Corigliano-Rossano 2026

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Una notte da ricordare, illuminata dalle luci della passerella e dai riflessi del mare. Il Palmeto di Schiavonea ha accolto la magia di Miss Italia Calabria, trasformandosi in una raffinata arena a cielo aperto dove eleganza, emozioni e spettacolo si sono intrecciati con il fascino della costa ionica. Tra palme illuminate, la brezza marina e un pubblico conquistato dall’incanto della serata, la settima tappa del concorso ha regalato momenti di grande intensità, esaltando il talento delle concorrenti e raccontando, allo stesso tempo, l’identità e il valore di un territorio ricco di storia e suggestioni. Un appuntamento capace di unire glamour e partecipazione, portando sul lungomare di Schiavonea tutta l’energia dell’87ª edizione di Miss Italia, il concorso di bellezza più longevo e prestigioso del Paese. Una kermesse itinerante che attraversa città e comunità, dando voce a volti e luoghi attraverso un format che unisce moda, intrattenimento e promozione culturale, trasformando ogni serata in un momento di condivisione e valorizzazione.

A conquistare la fascia di Miss Città di Corigliano-Rossano 2026 è stata Luana Barberio di San Giovanni in Fiore, che grazie a questo titolo ha ottenuto il pass per le finali regionali di Miss Italia Calabria. Al secondo posto si è classificata Sofia Zoccoli di Palmi con la fascia Miss Givova. La terza classificata è stata Karola Malagrinò di Castrovillari, con la fascia Miss Framesi. Quarto posto per Nicole Brunetti di Villapiana Lido, quinto posto per Alessandra Romano di Cassano all’Ionio e sesto posto per Isabella Scullo di Cirò Marina.

Una passerella lunga dodici anni, centinaia di sorrisi e un’unica grande storia: quella di Miss Italia Calabria. Quello che era nato come un appuntamento dedicato alla selezione regionale del concorso più famoso d’Italia è diventato, nel tempo, un viaggio capace di attraversare la Calabria, raccontandone i luoghi, le persone e le eccellenze. Una manifestazione che non si limita a scegliere una reginetta, ma crea occasioni di incontro, valorizza comunità e porta sul palco il talento e le aspirazioni di tante giovani ragazze. Dietro le luci della scena, la musica e gli applausi c’è la macchina organizzativa guidata da Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, esclusivisti regionali di Miss Italia e titolari della Carli Fashion Agency. «Ogni edizione rappresenta un capitolo importante di questa storia», raccontano Linda Suriano e Carmelo Ambrogio. La forza di Miss Italia Calabria nasce dalle persone che la accompagnano. Istituzioni, aziende, professionisti e realtà locali hanno contribuito negli anni alla crescita di un progetto che porta il nome della Calabria in primo piano, trasformando ogni location in una vetrina di bellezza, cultura e identità. Tra i partner storici della manifestazione c’è Carlomagno Auto, da anni al fianco del concorso regionale e delle concorrenti durante il tour.

Un racconto che vive anche attraverso il lavoro dei media partner Esperia TV (canale 15), Jonica Radio TV (canale 82) e Jonica Radio FM 90.2, impegnati nel seguire le diverse tappe e nel dare voce alle concorrenti e ai territori coinvolti.

«Ogni piazza, ogni città e ogni comunità che ci accoglie contribuisce a rendere speciale il nostro percorso. Ringraziamo l’amministrazione comunale di Corigliano-Rossano, il sindaco Flavio Stasi, l’assessore al Turismo Costantino Argentino e i consiglieri presenti - Lorena Vulcano, Ernesto Pugliese, Giuseppe Candreva- per aver ospitato la manifestazione per il quarto anno consecutivo. Un ringraziamento speciale va al pubblico del web che ci segue numeroso -. Invitiamo le giovani calabresi a iscriversi sul sito ufficiale www.missitalia.it per vivere questa straordinaria avventura», concludono Linda Suriano e Carmelo Ambrogio.

L’edizione 2026 di Miss Italia Calabria ha acceso i riflettori sugli anni ’90, trasformando il palco in una macchina del tempo capace di riportare il pubblico in un decennio rimasto nel cuore di tutti. Un’epoca fatta di sogni semplici e grandi cambiamenti, quando il mondo iniziava a correre verso il futuro senza aver ancora perso il piacere della condivisione. Gli anni delle telefonate interminabili, dei primi messaggi sui cellulari, dei pomeriggi trascorsi insieme agli amici, dei programmi televisivi seguiti da milioni di persone e delle canzoni che diventavano la colonna sonora della vita quotidiana. Un decennio sospeso tra passato e futuro: da una parte la voglia di innovare, con Internet che muoveva i primi passi e apriva nuove possibilità, dall’altra il desiderio di vivere emozioni autentiche, fatte di incontri, sorrisi e momenti da ricordare. Sul palco di Miss Italia Calabria sono tornati i suoni e le atmosfere di una generazione che ha ballato con “Wannabe” delle Spice Girls, si è lasciata trasportare da “What Is Love” di Haddaway, ha cantato a squarciagola “Nord sud ovest est” degli 883. La forza narrativa dell’edizione 2026 porta la firma di Linda Suriano, che insieme ad Andrea De Iacovo ha condotto uno spettacolo dinamico e coinvolgente, dove memoria e creatività si sono incontrate in un racconto scenico ricco di ritmo e suggestioni. A trascinare il pubblico nel cuore degli anni ’90 è stata la musica della band “I Freschi di Zona”, che ha riportato sul palco il sound e l’energia di un periodo indimenticabile, trasformando la serata in una grande festa collettiva. A completare lo spettacolo, le coreografie curate da Lorenza Stamati.

Il consigliere comunale Giuseppe Candreva ha espresso grande soddisfazione per il ritorno della manifestazione in città: «Siamo felici che abbiate scelto nuovamente Corigliano-Rossano per ospitare questo importante appuntamento. Eventi come questo rappresentano una straordinaria occasione di promozione del territorio e contribuiscono a far conoscere le nostre bellezze attraverso un palcoscenico di grande visibilità. È bello vedere tante ragazze coinvolte, determinate e appassionate, che con il loro entusiasmo arricchiscono questa esperienza. Rivolgo a tutte le aspiranti miss il mio augurio più sincero: vivete questo momento come un’opportunità di crescita».

La consigliera comunale Lorena Vulcano ha sottolineato il valore della manifestazione e il legame ormai consolidato con la città: «Miss Italia Calabria è stata ospitata per tre volte nell’area urbana di Rossano e quest’anno, per la prima volta, approda nell’area urbana di Corigliano, precisamente a Schiavonea. È un momento importante che unisce tutto il territorio e che dimostra la capacità di questa manifestazione di coinvolgere luoghi diversi della nostra città. È stato emozionante ritrovare lo stesso entusiasmo e la stessa gioia negli occhi delle ragazze che scelgono di mettersi in gioco e vivere questa esperienza. Al di là della competizione, questa manifestazione rappresenta un’importante occasione di crescita e confronto».

A decretare la vincitrice della settima tappa di Miss Italia Calabria è stata la giuria composta da: Lorena Vulcano (consigliere comunale), Ernesto Pugliese (consigliere comunale), Giuseppe Candreva (consigliere Comunale), Vincenzo Pacino (allenatore di calcio già calciatore), Francesco De Rosis (direttore Lidl Corigliano), Salvatore Garbato (make-up artist), Anna Rita Restuccia (gioielleria Franza Restuccia Gioielli 1820 Corigliano-Rossano, Miluna), Antonio Tosca (imprenditore, concessionaria moto), Francesco Converso (insegnante balli caraibici), Biagio Magnone (Boutique de Paris).

La fascia di Miss Città di Corigliano-Rossano 2026 rappresenta per Luana Barberio il coronamento di un percorso fatto di determinazione, entusiasmo e voglia di mettersi in gioco. Per la giovane di San Giovanni in Fiore, infatti, questa vittoria arriva dopo una precedente esperienza nel concorso, rendendo il traguardo ancora più speciale e significativo. Un riconoscimento accolto con grande emozione, come racconta la miss neoeletta: «Ho deciso di partecipare nuovamente perché credo che nella vita si debba perseverare e non arrendersi mai. Miss Italia per me rappresenta un’occasione di crescita personale, di confronto e di nuove opportunità. Il mio sogno è diventare pediatra e continuare a impegnarmi per realizzare i miei obiettivi».

Il viaggio di Miss Italia Calabria prosegue con un calendario ricco di appuntamenti che attraverseranno alcuni dei luoghi più suggestivi della Regione, tra borghi, piazze e prestigiose location. I prossimi eventi da segnare in agenda sono: il 22 luglio al Museo Multimediale di Cosenza, il 25 luglio a Parghelia, il 26 luglio a Dipignano.

Ufficio stampa Denise Ubbriaco