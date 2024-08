Miss Italia Calabria ha incoronato Miss città di Colosimi 2024

Miss città di Colosimi 2024 è Ilaria Logullo di Torano Castello. Seconda classificata, con la fascia di Miss Rocchetta Bellezza, Asia Pastore di Cosenza. Terza classificata, con la fascia di Miss Framesi, Francesca Barberio di Belsito.

Il Comune di Colosimi ha ospitato la ventiduesima tappa di Miss Italia Calabria. Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, esclusivisti di Miss Italia Calabria e titolari della Carli Fashion Agency: «Ringraziamo l’amministrazione comunale di Colosimi per averci accolto per il secondo anno consecutivo. Ringraziamo la Regione Calabria e Calabria Straordinaria perché grazie al contributo della Legge 13/85 siamo riusciti a realizzare questa serata. Ci teniamo a sottolineare che tutto lo spettacolo è incentrato sulla valorizzazione della storia, delle tradizioni e degli artisti della nostra bellissima terra. Venite a visitare Colosimi. Venite in Calabria! Come sempre, ringraziamo la nostra super squadra di professionisti, la giuria, le aspiranti miss e le loro famiglie. Un grazie al numeroso pubblico intervenuto in questa serata e a chi ci segue da casa. Ringraziamo la nostra tv ufficiale Teleuropa Network e la nostra radio ufficiale Studio 54 Network. Invitiamo le ragazze calabresi a iscriversi al concorso sul sito di Miss Italia e ad unirsi a noi in questa fantastica avventura».

Il Comune di Colosimi, incastonato tra le montagne dell'Altopiano Silano ricco di storia, tradizione e bellezza, ha accolto con entusiasmo la ventiduesima tappa di Miss Italia Calabria. L'origine di Colosimi è un racconto affascinante di speranza e opportunità. Questo scrigno di storia e natura nasce dall'emigrazione dei coloni sciglianesi, attratti dalle prospettive economiche offerte dalle proprietà ecclesiastiche. Grazie alla lungimirante politica economica dei vescovi di Martirano, i territori montani iniziarono a popolarsi di nuove famiglie. Il toponimo “Colosimi” potrebbe derivare dal genitivo di Colosimus, indicando la fondazione di un insediamento da parte della nobile famiglia Colosimo. Oggi, Colosimi si presenta come un mosaico di piccole frazioni che incorniciano il centro abitato principale con un paesaggio ricco di boschi rigogliosi e un clima fresco. Colosimi è anche un luogo di profonda spiritualità, che si manifesta nelle sue chiese e cappelle. Tra queste, la chiesa parrocchiale dedicata alla Madonna Assunta, costruita tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento, è il fulcro della vita religiosa del paese. A pochi passi, i resti dell'ex chiesa dell'Assunta, oggi conosciuta come Salone San Francesco, continuano a essere un luogo di incontro e socializzazione per la comunità. Un altro gioiello di Colosimi è la Chiesa della Madonna di Loreto, situata in Via Ischi, nella parte più antica del paese. Dichiarata monumento nazionale, la chiesa, risalente alla fine del XVII secolo, è un simbolo della fede e delle tradizioni che hanno attraversato le generazioni. Le cappelle presenti nelle frazioni di Trearie, Rizzuti, Coraci e Carrano aggiungono ulteriore valore artistico e storico al patrimonio del Comune. Colosimi è un piccolo centro, ma la sua grandezza risiede nel modo in cui la comunità vive e valorizza ogni giorno le proprie radici. Qui, tra le montagne della Calabria, la serenità e i valori essenziali della vita quotidiana sono al centro di tutto, rendendo Colosimi non solo un luogo da visitare, ma un angolo in cui ritrovare il senso del vivere.

Micaela Talarico (presidente del consiglio comunale di Colosimi): «Per la cittadinanza di Colosimi è un piacere ospitare per la seconda volta Miss Italia Calabria. In questa serata, abbiamo apprezzato la bellezza interiore ed esteriore delle ragazze. Colgo l’occasione per augurare a tutte le aspiranti miss che non sono riuscite a classificarsi un grande in bocca al lupo per le prossime tappe e alla miss neoeletta auguro di poter indossare la fascia di Miss Calabria 2024 e, chissà, anche quella di Miss Italia».

La nuova edizione di Miss Italia Calabria, intitolata “Calabria tra storie e tradizioni – un viaggio d’incanto”, ha offerto al pubblico un’esperienza immersiva nel cuore pulsante della Regione, portando alla ribalta l’identità e le tradizioni che ne costituiscono l’anima. La direzione artistica di Linda Suriano, i testi di Francesca Marchese, le coreografie di Lia Molinaro, gli abiti tradizionali delle cinque province calabresi, realizzati dall'Accademia New Style – Scuola di moda e design di Franca Trozzo, hanno reso omaggio alla ricca eredità culturale del territorio. La conduzione impeccabile di Larissa Volpentesta ha guidato il pubblico attraverso una serata ricca di emozioni, impreziosita dall'esibizione dell’artista calabrese Chiara Rizzo. La sigla ufficiale “Immagina la bellezza”, ideata e arrangiata dall’artista Roberto Bozzo, ha accompagnato l'intera manifestazione, sottolineando il messaggio di orgoglio e appartenenza alla terra calabra. Un elemento innovativo di questa edizione è stato il coinvolgimento di Katya Giannini, esperta di dinamiche dell’inconscio e mental coach. Il suo metodo ha permesso di valorizzare non solo la bellezza esteriore delle partecipanti, ma anche la loro forza interiore e la loro capacità di comunicare emozioni.

A proclamare la vincitrice della ventiduesima tappa di Miss Italia Calabria è stata la giuria composta da: Micaela Talarico (presidente del consiglio comunale di Colosimi), Federico Corrado (consigliere comunale di Colosimi), Giuseppe Pirillo (Framesi), Francesco Altamura (imprenditore), Franca Trozzo (direttrice dell’Accademia New Style – Scuola di moda e design di Cosenza), Giuseppe Perri (imprenditore e sindaco di Pedivigliano), Gaspare Costanzo (imprenditore), Antonio Scaglione (imprenditore).

A seguito dell’incoronazione, Miss città di Colosimi 2024 ha confessato di aver provato «Tanta gioia e un po’ di ansia. Ho partecipato a Miss Italia Calabria anche lo scorso anno. Rispetto alla precedente edizione, ho acquisito maggiore sicurezza e vivo questa esperienza con maggiore serenità. Dedico questa fascia a tutta la mia famiglia; in particolare, ai miei nonni che mi seguono sempre. Il mio sogno è diventare una veterinaria. Mi auguro che Miss Italia possa offrirmi tante opportunità e divertimento».

Prossimi appuntamenti con Miss Italia Calabria del mese di agosto: il 12 a Lungro, il 13 al Blanca Cruz a Caminia, il 14 a Mottafollone, il 15 a Condofuri e il 16 a Mirto Crosia. Prosegue così il viaggio di Miss Italia Calabria, portando con sé la magia di una Regione ricca di storia e meraviglie, in cui ogni tappa diventa un’occasione unica per celebrare la bellezza, la cultura e le sue tradizioni.

Denise Ubbriaco