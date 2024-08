Miss Italia Calabria ha incoronato Miss Miluna Calabria 2024, quarta prefinalista nazionale

Miss Miluna Calabria 2024 è Ilaria Logullo di Torano Castello. Grazie a questo titolo rappresenterà la Calabria alle prefinali nazionali di Miss Italia, che si svolgeranno dal 4 al 7 settembre presso il Centro Vacanze De Angelis, nel cuore della Riviera del Conero, nelle Marche.

Il Comune di Lungro ha ospitato la ventitreesima tappa di Miss Italia Calabria, quarta selezione regionale. Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, esclusivisti di Miss Italia Calabria e titolari della Carli Fashion Agency: «Ritorniamo a Lungro con grande entusiasmo per il secondo anno consecutivo ed è uno spettacolo! Ringraziamo l’amministrazione comunale, il sindaco Carmine Ferraro e l’associazione Socialmente, nella persona del presidente Andrea Nigro sempre vicino a Miss Italia Calabria. Ringraziamo il caloroso e numeroso pubblico. Ringraziamo la madrina di questa serata Francesca Bergesio, ormai calabrese d’adozione. Un ringraziamento speciale, come al solito, va alla nostra super squadra di professionisti, alla giuria, alle aspiranti miss e alle loro famiglie. Ci teniamo a evidenziare che l’intero spettacolo della nuova edizione di Miss Italia Calabria è incentrato sulla valorizzazione del territorio, come si evince dal titolo “Calabria tra storia e tradizioni – un viaggio d’incanto”. Puntiamo sulla promozione della nostra amata Regione. Venite a visitare Lungro. Venite in Calabria!».

Il sindaco di Lungro Carmine Ferraro: «Siamo felici di ospitare Miss Italia Calabria nel nostro Comune. Una manifestazione che valorizza e promuove i nostri borghi. Kermesse come questa servono a far conoscere il nostro territorio, la nostra storia, le nostre bellezze. Tramandiamo e custodiamo gelosamente lingua, usi, costumi e tradizioni. Ringraziamo l’associazione Socialmente che, anche quest’anno, ha scelto Lungro come tappa di Miss Italia Calabria. Siamo onorati di aver avuto con noi in questa occasione Miss Italia 2023 Francesca Bergesio».

La ventitreesima tappa di Miss Italia Calabria nella città di Lungro è stata realizzata grazie al sostegno dell’associazione Socialmente (presidente Andrea Nigro) e con il patrocinio del Comune. Piero Lupo (commercialista e vicepresidente dell’associazione Socialmente) ha dichiarato: «Siamo felici di aver ospitato questa kermesse a Lungro per il secondo anno consecutivo. Ringraziamo l’amministrazione comunale per la grande collaborazione. Teniamo molto a questa comunità, alla sua bellezza e alle sue tradizioni. Auguro alle miss di essere brillanti nella vita, oltre che in tutto il loro splendore. Consiglio di essere sé stesse e vivere questo concorso con spensieratezza, come se fosse un gioco».

Maria Rosaria Pilla (avvocato, vicepresidente nazionale Movimento cristiano lavoratori): «Miss Italia Calabria è un evento importante che porta alla scoperta di luoghi caratteristici come Lungro, un paese fantastico. È importante dar vita e vitalità a questi borghi dell'entroterra troppo spesso abbandonati, soprattutto dai giovani, riscoprire i valori e le tradizioni dei territori. Mi auguro che le ragazze possano testimoniare la bellezza in tutte le sue forme».

Maria Angela Preta (direttore Polo museale Soriano Calabro): «Per il Comune di Lungro, Miss Italia Calabria rappresenta un importante evento di divulgazione delle bellezze di questo che luogo vanta una storia millenaria ed è punto di riferimento delle comunità arbëreshë d'Italia. Siamo in un luogo di identità linguistica che ospita uno dei concorsi che rappresenta l'identità italiana. Tante ragazze possono realizzare un sogno all'interno di una piazza meravigliosa come questa».

Il Comune di Lungro ha accolto con entusiasmo Miss Italia Calabria. Lungro si estende sul versante sud-ovest della catena montuosa del Pollino, tra il fiume Galatro e il fiume Tiro. Con una popolazione di circa 3000 abitanti, questo borgo pittoresco è situato a 600 metri sul livello del mare, alle falde del monte Petrosa, e offre una vista che si estende fino alla piana di Sibari.

Il nome Lungro, che deriva dal greco "ugros" (umido), riflette la natura del suo territorio. Il paese è circondato da montagne che si congiungono al massiccio del Pollino, offrendo paesaggi mozzafiato e un ambiente ricco di storia. Oggi, Lungro continua a mantenere viva la sua identità arbëreshe, celebrando ogni anno la festa patronale di San Nicola il 6 dicembre e rimanendo un simbolo di resilienza e conservazione culturale. Una gemma del patrimonio italiano che merita di essere scoperta e valorizzata.

Questa edizione di Miss Italia Calabria ha saputo dimostrare come la bellezza possa diventare un veicolo per promuovere la cultura e le tradizioni di una Regione ricca di fascino e storia. Quest’anno, Miss Italia Calabria ha celebrato la ricchezza culturale e naturale della regione in modo straordinario con un’edizione unica, intitolata “Calabria tra storia e tradizioni – un viaggio d’incanto”. Con la direzione artistica di Linda Suriano, l'evento ha fuso l'eleganza e il talento delle concorrenti con un omaggio alle peculiarità e tradizioni calabresi. Il format di questa edizione ha illuminato le storie e le tradizioni delle cinque province calabresi, grazie al contributo sinergico di artisti e professionisti locali: i testi di Francesca Marchese, le coreografie di Lia Molinaro, e gli abiti tradizionali creati dall'Accademia New Style-Scuola di Moda e Design di Franca Trozzo. La sigla ufficiale, “Immagina la bellezza”, è stata ideata, scritta e arrangiata dall’artista calabrese Roberto Bozzo. Inoltre, aspiranti miss hanno potuto contare sul prezioso supporto di Katya Giannini, esperta in dinamiche dell’inconscio e mental coach, che le ha aiutate ad affrontare la competizione con maggiore sicurezza e consapevolezza di sé. La serata, condotta da Andrea De Iacovo e Linda Suriano, è stata arricchita dall’esibizione della giovane cantante Desiree Malizia, super finalista di The Voice Italy Kids.

A proclamare la vincitrice della ventitreesima tappa di Miss Italia Calabria è stata la giuria composta da: Piero Lupo (vice presidente associazione Socialmente), Francesca Bergesio (Miss Italia 2023), Giuseppe Pirillo (Framesi), Antonella Rugiano (RD GIOIELLI Villapiana - Miluna), Giovanni Giuliani (autore Rai), Brunilda Lato (ballerina coreografa e direttrice Centro Danza Paganini), Maria Rosaria Pilla (avvocato, vice presidente nazionale MCL), Mariangela Preta (direttore Polo Museale di Soriano Calabro), Aldo Ciardullo (funzionario Forze dell'Ordine in Quiescenza), Salvatore Garbato (make-up artist delle dive), Anna Pina Covello (educatrice Montessori con stampo artistico), Maria Cortese (insegnante).

Al momento della proclamazione, Miss Miluna Calabria 2024 ha confessato di aver provato: «Tanta gioia e un po’ di ansia. Questa fascia per me è molto importante; è la mia prima fascia regionale. Ho sperato tanto che arrivasse questo momento. È un bel traguardo. Miss Italia Calabria mi ha permesso di acquisire maggiore sicurezza in me stessa, mi ha aiutato ad aprirmi e mi ha consentito di creare un bel legame con tutti i collaboratori e le ragazze. Mi auguro di divertirmi come nelle precedenti serate».

Prossimi appuntamenti con Miss Italia Calabria del mese di agosto: il 13 al Blanca Cruz a Caminia, il 14 a Mottafollone, il 15 a Condofuri e il 16 a Mirto Crosia. Prosegue così il viaggio di Miss Italia Calabria, portando con sé la magia di una Regione ricca di storia e meraviglie, in cui ogni tappa diventa un’occasione unica per celebrare la bellezza, la cultura e le sue tradizioni.

Denise Ubbriaco