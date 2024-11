Mister Alvini e un Cosenza sprecone: solo un punto contro il Modena

Cosenza-Modena 1-1: Mister Alvini analizza il match e il percorso di crescita della squadra

Il match tra Cosenza e Modena, terminato con un pareggio per 1-1, ha lasciato Mister Massimiliano Alvini soddisfatto della prestazione della sua squadra, nonostante il rammarico per non essere riusciti a conquistare i tre punti. Dopo la partita, il tecnico rossoblù ha risposto alle domande dei giornalisti, analizzando i dettagli del gioco e sottolineando il percorso di crescita del gruppo.

Una prestazione dominante ma con qualche rimpianto

Con il 72% di possesso palla e ben 28 tiri verso la porta avversaria, il Cosenza ha messo in mostra un dominio evidente in termini di gioco. "Per lunghi tratti della partita, abbiamo sviluppato il nostro gioco in modo straordinario, imponendo la nostra idea di calcio. È stato un match in cui, a livello di prestazione, non c'è stata gara", ha dichiarato Alvini. Tuttavia, il tecnico ha riconosciuto che il Modena, con la sua qualità offensiva e giocatori rapidi, ha saputo sfruttare le ripartenze per creare difficoltà.

Il mister ha poi elogiato i suoi uomini per aver recuperato il risultato in inferiorità numerica: "La squadra è stata brava a reagire. In 10 contro 11 era difficilissimo, ma ci hanno messo tutto, e io posso solo dirgli bravi".

Errori individuali e crescita collettiva

Nonostante la buona prestazione complessiva, alcune sbavature individuali hanno pesato sul risultato finale. Alvini ha spiegato che gli errori fanno parte del percorso di crescita di un gruppo giovane: "Ci stanno gli errori di ragazzi come Dalle Mura, Ricci o Charlis. Sono parte del processo di maturazione. Quello che conta per me è vedere una squadra che gioca con personalità e che migliora giorno dopo giorno".

Le scelte tattiche e le sostituzioni

Nel corso dell'intervallo, il mister è stato costretto a sostituire Strizzolo, autore di un palo clamoroso nel primo tempo, a causa di un problema fisico. "Non avremmo cambiato se non fosse stato per l'infortunio. Per quanto riguarda Cervo, invece, è stata una scelta tattica per dare maggiore profondità al gioco", ha spiegato.

Nonostante i cambi e le variazioni strategiche, il Cosenza non è riuscito a trovare il gol della vittoria, pur sfiorandolo in diverse occasioni.

Obiettivo salvezza: una sfida ardua

Interpellato sui progressi della squadra e sull'obiettivo stagionale, Alvini ha ribadito la difficoltà del campionato e l'importanza di continuare a crescere: "L'obiettivo è la salvezza, e raggiungerla sarà un'impresa sportiva. Per me, più del risultato, conta il viaggio: vedere una squadra che gioca con personalità, che osa e che cresce, è la mia vera soddisfazione".

Il mister ha poi concluso sottolineando come il Cosenza stia affrontando un cammino positivo, avendo raccolto sei risultati utili consecutivi, e ribadendo che il Modena è una squadra di qualità, in lotta per i playoff.

Prospettive future

Il pareggio contro il Modena, nonostante i rimpianti, rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita del Cosenza. Con il gioco mostrato e la determinazione in campo, il gruppo di Alvini sembra sulla strada giusta per raggiungere l'obiettivo salvezza e continuare a sorprendere in questa stagione.