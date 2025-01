Mister Longo carica il Crotone: identità e concentrazione per superare il Messina (Video)

Mister Longo e il Crotone in vista di #MessinaCrotone: "Spirito di squadra e concentrazione per continuare a crescere"





La conferenza stampa pre-partita di Mister Moreno Longo si è svolta con la consueta chiarezza e attenzione ai dettagli che caratterizzano il tecnico del Crotone.

In vista della sfida contro il Messina, prevista per lunedì, Longo ha affrontato temi tecnici, tattici e motivazionali, trasmettendo fiducia e determinazione.





Un Messina in evoluzione: le insidie della partita.





"Ci aspetta una partita ricca di incognite", ha esordito Longo, sottolineando come il Messina sia una squadra in trasformazione.

"Hanno effettuato diversi movimenti di mercato e potremmo trovarci di fronte a una formazione completamente diversa rispetto alle precedenti uscite. Dovremo essere pronti a leggere immediatamente la situazione in campo".





Il tecnico ha evidenziato la necessità di concentrazione su se stessi: "In queste situazioni, lo studio dell’avversario potrebbe non bastare. È essenziale mantenere alta la nostra identità di gioco e affrontare la gara con il giusto atteggiamento".





Condizione della rosa e novità dal mercato.





La rosa del Crotone, secondo Longo, è pronta e competitiva.

"Abbiamo lavorato per alzare il livello interno, grazie anche al contributo della direzione sportiva. I nuovi arrivi, come Vilardi e Piras, stanno entrando nei meccanismi della squadra.

Vilardi è già pronto, mentre Piras ha bisogno di recuperare il ritmo partita".





Sul fronte delle scelte, il tecnico ha ribadito l’importanza del merito:

"Chi lavora bene durante la settimana merita di essere scelto. La titolarità non è un diritto acquisito, ma qualcosa da guadagnare e confermare in campo".





Obiettivo alta classifica: migliorarsi per sognare.





Con 16 partite ancora da giocare, Longo ha fissato l’obiettivo del Crotone: puntare sempre più in alto.

"Il nostro campionato può diventare straordinario se manteniamo questa ossessione positiva per il miglioramento. Lavorare sulla pressione è un privilegio delle squadre forti, e noi dobbiamo continuare su questa strada".





Il tecnico ha elogiato i suoi giocatori per l’impegno mostrato finora, spronandoli a non accontentarsi:

"Non dobbiamo guardare troppo agli altri, ma continuare a lavorare su di noi. Siamo una squadra forte e possiamo diventare ancora più forti".





Messina, un test importante





La trasferta in Sicilia rappresenta un banco di prova significativo, soprattutto considerando le difficoltà del Messina in casa. Longo ha invitato i suoi a non sottovalutare l’avversario:

"Affrontiamo una squadra che vorrà riscattarsi, e per noi sarà fondamentale mantenere l’atteggiamento giusto per gestire la partita al meglio".





Conclusioni: un Crotone pronto a lottare.





Tra scelte tattiche e motivazioni, Longo ha ribadito l’importanza del gruppo e dello spirito di sacrificio.

"Ogni giocatore sa di essere parte di un progetto ambizioso. Solo con il lavoro quotidiano e la giusta mentalità possiamo raggiungere traguardi importanti".





La sfida contro il Messina non sarà solo un test sul campo, ma anche una prova di maturità per il Crotone, chiamato a confermare la sua crescita costante e la voglia di competere ai massimi livelli.