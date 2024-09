Mister Martusciello: 'Salernitana in crescita, ma il Catanzaro ha dimostrato grande qualità (Video)

La Salernitana, sotto la guida di Mister Giovanni Martusciello, continua il suo cammino in Serie B con una consapevolezza chiara: il percorso è lungo e tortuoso, ma la squadra è determinata a crescere passo dopo passo.

Nella conferenza stampa post-partita contro il Catanzaro, terminata con un pareggio a reti inviolate, l'allenatore ha risposto alle domande dei giornalisti con un'analisi lucida e pragmatica della gara e della situazione attuale del club campano.

Una gara bloccata: merito di chi?

Interrogato sulle dinamiche di una partita che ha regalato poche emozioni fino agli ultimi minuti, Martusciello ha riconosciuto l'impegno dei suoi uomini nel tentare di conquistare la vittoria: "È chiaro che tra le due squadre, quella che ha lottato di più per vincere è stata la Salernitana.

Anche se le occasioni si sono presentate soprattutto nel finale, credo che ci siamo andati vicini anche nella prima parte del match", ha spiegato l'allenatore, evidenziando come siano stati alcuni episodi sfavorevoli a frenare la squadra.

Il dilemma del modulo

Uno dei temi caldi della partita è stato il mancato cambio di modulo, decisione che ha suscitato diversi interrogativi.

Martusciello ha confermato di averci pensato, ma ha scelto di non rischiare: "Avevo un solo slot per i cambi e ho preferito non sguarnire troppo la difesa contro una squadra abile nel palleggio come il Catanzaro", ha chiarito, dimostrando come le scelte tattiche siano state dettate dall'equilibrio delicato della partita.

Le scelte sui cambi: equilibrio e valutazioni

Al centro dell'attenzione anche la sostituzione di Adelaide con Soriano, giocatore che ha dimostrato di non avere ancora i 90 minuti nelle gambe.

Martusciello ha spiegato che la scelta è stata ponderata e dettata dalla necessità di maggior dinamismo a centrocampo: "Ho messo Teglio perché ha più energia e ingressi in area, la squadra aveva bisogno di un apporto più incisivo", ha spiegato il tecnico.

Nonostante i cambi non abbiano portato alla vittoria, Martusciello ha difeso la sua strategia, ribadendo che la squadra ha mantenuto un solido equilibrio difensivo, fondamentale in una Serie B lunga e difficile.

"Il campionato è lungo, e noi siamo indietro rispetto ad altre squadre che hanno avuto più tempo per prepararsi", ha detto, sottolineando che la Salernitana ha avuto solo dieci giorni di lavoro completo, rispetto ai due mesi di altre compagini.

La crescita della squadra e l’importanza della pazienza

Il tema centrale del discorso di Martusciello è stato la crescita della squadra.

"Stiamo costruendo qualcosa, ma non si può pretendere di ottenere tutto e subito.

La Salernitana è una squadra giovane, con alcuni giocatori alle prime armi, come Braff, che ha mostrato grande potenziale ma deve ancora lavorare sulla continuità", ha commentato il mister.

In risposta ai commenti sulla difficoltà nel trovare il gol, Martusciello ha ribadito che si tratta di un processo di crescita naturale, in cui il bilanciamento tra fase difensiva e offensiva va perfezionato con il tempo: "Abbiamo offerto 7-8 palle gol la scorsa settimana.

Oggi ne abbiamo avute meno, ma non sono preoccupato.

Siamo una squadra in costruzione e dobbiamo continuare a lavorare su ciò che funziona".

Una Salernitana solida, ma in costruzione

Il tecnico campano ha chiuso la conferenza stampa con un appello ai tifosi e ai media: "Non siamo il Barcellona, ma stiamo crescendo.

Se ci si aspetta tutto subito, si rischia di trasformare quella montagna da scalare in un Everest.

Serve pazienza e fiducia".

Le parole di Martusciello rispecchiano un allenatore consapevole delle difficoltà del suo gruppo, ma fiducioso che, con il giusto tempo e la giusta mentalità, la Salernitana potrà ritagliarsi uno spazio importante in questo lungo campionato.

Conclusioni

La Salernitana prosegue nel suo percorso di crescita, affrontando ogni partita con la consapevolezza che la strada è lunga.

Martusciello sa che la fretta potrebbe compromettere tutto e invita tutti, dai tifosi ai media, a dare tempo alla squadra per mostrare il proprio reale potenziale.

Leggi anche

Catanzaro Resiste: Mister Caserta commenta lo 0-0 contro la Salernitana (Video)