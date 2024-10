Mister Vivarini in crisi, Mister Calabro trionfa: due filosofie a confronto in Serie B (Video)

Serie B: Il confronto tra il mister Vivarini e Mister Calabro dopo Frosinone-Carrarese

La sfida tra Frosinone e Carrarese si è conclusa con un risultato inaspettato: la vittoria della Carrarese per 0-1, frutto di una prestazione ordinata e tatticamente intelligente da parte degli uomini di mister Antonio Calabro. Dall'altro lato, il tecnico del Frosinone, Vincenzo Vivarini, ha dovuto fare i conti con una sconfitta pesante, che ha ulteriormente complicato il cammino della sua squadra.

Vivarini: "Dobbiamo ritrovare rabbia e umiltà"

Dopo la sconfitta, Vincenzo Vivarini ha analizzato la prestazione del suo Frosinone con lucidità, ma senza nascondere la sua delusione. L'allenatore ha parlato di episodi sfortunati che hanno penalizzato i suoi, come l'occasione mancata di Vernazze nel primo tempo e un rigore non concesso. Tuttavia, Vivarini ha evidenziato che, più che gli episodi, è la mancanza di cattiveria e determinazione a essere il problema principale. "Serve ritrovare rabbia e umiltà", ha dichiarato, sottolineando la necessità di reagire con carattere.

Vivarini non cerca alibi: riconosce la responsabilità della sua squadra e ammette che le difficoltà sono dovute anche agli infortuni e a un calo di fiducia. Tuttavia, il tecnico si dice fiducioso nel lavoro che viene svolto e crede che il Frosinone possa risollevarsi, purché ritrovi la convinzione e la compattezza che l'ha caratterizzata in passato.

Calabro: "Vittoria di gruppo e carattere"

Sul fronte opposto, Antonio Calabro ha festeggiato un successo fondamentale per la sua Carrarese. La vittoria contro una squadra di alto livello come il Frosinone non è stata casuale, ma frutto di un piano tattico ben studiato e di una preparazione mentale adeguata. Calabro ha elogiato la prestazione dei suoi, sottolineando come la squadra stia iniziando a dimostrare la sua vera identità.

"Siamo riusciti a essere camaleontici, adattandoci all'avversario", ha spiegato Calabro, che ha impostato una partita attenta dal punto di vista difensivo, ma senza rinunciare a cercare l'occasione giusta per colpire. Episodi come il rigore parato hanno dato una spinta decisiva alla squadra, che ha dimostrato carattere e solidità nei momenti difficili. Il mister ha poi lodato il supporto della società, in particolare del presidente Gemignani, per il sostegno ricevuto nei momenti complicati.

Due filosofie a confronto

Se Vivarini ha dovuto fare i conti con una crisi di risultati, l’approccio di Calabro si è dimostrato vincente, portando a una vittoria significativa per la Carrarese. I due tecnici si trovano ad affrontare momenti molto diversi delle rispettive stagioni: Vivarini deve gestire una situazione difficile, con una squadra che fatica a trovare continuità e fiducia, mentre Calabro cerca di consolidare il proprio progetto tattico, riuscendo a raccogliere i frutti di un lavoro costante.

Entrambi gli allenatori hanno una cosa in comune: la determinazione a non arrendersi. Vivarini vuole riportare il Frosinone sulla giusta strada con lavoro, impegno e "rabbia", mentre Calabro vuole costruire sulle basi della sua Carrarese una squadra capace di stupire in questa Serie B così competitiva.

Conclusioni

L'evoluzione di questa stagione di Serie B ci dirà chi dei due riuscirà meglio a portare avanti il proprio progetto. Al momento, **Calabro** ha il vento in poppa, mentre Vivarini* è chiamato a risolvere una situazione critica, con la pressione che cresce sempre più. Una cosa è certa: il calcio, e in particolare la Serie B, non smette mai di sorprendere.